Алан Касаев: Теперь нужно исправлять ошибки в чемпионате
Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев – о победе над «Химками» в 1/16 финала Кубка России со счетом 3:0.
– В матчах Кубка всегда есть определенная нервозность, – говорит Касаев. – Во втором тайме стали играть агрессивнее, могли забить больше трех мячей. Теперь готовимся к «Ростову». Нужно исправлять ошибки в чемпионате.
Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Касаев 45 (0:1). Чернышов И. 53 (0:2 - автогол). Портнягин 64 (0:3).
Состав
Химки: Цицилин, Тюнин, Малания (Мостовой, 59), Шумских, Чернышов И., Губерац (Гащенков, 54), Заика, Казаев (Галешич, 68), Лапин, Петрусев, Сикорски
Локомотив: Абаев, Пейчинович, Янбаев, Михалик, Игнатьев, Самедов (Портнягин, 56), Н'Динга, Миранчук (Коломейцев, 46), Баринов, Касаев (Денисов И., 69), Хенти
Предупреждения:
Тюнин, 18; Казаев, 22; Лапин, 74; Чернышов И., 77 - Игнатьев, 87
Судья:
Василий Казарцев (Россия)
Место и дата
21 сентября 20:00, Родина, Текстовая трансляция