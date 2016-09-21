Игорь Чернышов: Игра с «Локо»? Спасибо, что лишь 0:3

Защитник «Химок» Игорь Чернышов – о поражении от «Локомотива» в 1/16 финала Кубка России (0:3).

– «Локо» доминировал весь матч и заслуженно победил. Что тут скажешь? – говорит Чернышов. - Они просто сильнее. Спасибо, что лишь 0:3. Мы не приспособились к тем скоростям, которые задал «Локо». У нас мало, кто может это сделать. Но, слава Богу, такие есть. Это в основном молодые ребята, которые сегодня получили ценный урок - нужно играть быстрее. Надеялись на задор, эмоции, но почему-то и этого не было. А «Локо» отнесся к игре серьезно, когда они это делают, то с ними и командам РФПЛ тяжело.

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча