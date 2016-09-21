Игорь Чернышов: Игра с «Локо»? Спасибо, что лишь 0:3
Защитник «Химок» Игорь Чернышов – о поражении от «Локомотива» в 1/16 финала Кубка России (0:3).
– «Локо» доминировал весь матч и заслуженно победил. Что тут скажешь? – говорит Чернышов. - Они просто сильнее. Спасибо, что лишь 0:3. Мы не приспособились к тем скоростям, которые задал «Локо». У нас мало, кто может это сделать. Но, слава Богу, такие есть. Это в основном молодые ребята, которые сегодня получили ценный урок - нужно играть быстрее. Надеялись на задор, эмоции, но почему-то и этого не было. А «Локо» отнесся к игре серьезно, когда они это делают, то с ними и командам РФПЛ тяжело.
Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Касаев 45 (0:1). Чернышов И. 53 (0:2 - автогол). Портнягин 64 (0:3).
Состав
Химки: Цицилин, Тюнин, Малания (Мостовой, 59), Шумских, Чернышов И., Губерац (Гащенков, 54), Заика, Казаев (Галешич, 68), Лапин, Петрусев, Сикорски
Локомотив: Абаев, Пейчинович, Янбаев, Михалик, Игнатьев, Самедов (Портнягин, 56), Н'Динга, Миранчук (Коломейцев, 46), Баринов, Касаев (Денисов И., 69), Хенти
Предупреждения:
Тюнин, 18; Казаев, 22; Лапин, 74; Чернышов И., 77 - Игнатьев, 87
Судья:
Василий Казарцев (Россия)
Место и дата
21 сентября 20:00, Родина, Текстовая трансляция