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«Реал» потерял первые очки в сезоне, сыграв вничью с «Вильярреалом»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Мадридский «Реал» не смог переиграть «Вильярреал» на «Сантьяго Бернабеу» в матче 5-го тура чемпионата Испании.

Российский вингер гостей Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте. Напомним, в прошлом сезоне Денис играл за «Реал».

В самой концовке первого тайма Серхио Рамос сыграл рукой в своей штрафной и арбитр назначил пенальти в ворота королевского клуба. Бруно Сориано реализовал 11-метровый в стиле Антонина Паненки, выполнив удар «черпаком» по центру ворот.

После перерыва «Реал» завладел территориальным преимуществом и Рамос исправился, выиграв верховую дуэль у защитников «Вильярреала». Однако большего подопечным Зинедина Зидана добиться не удалось.

24 сентября «Реал» сыграет на выезде с «Лас-Пальмасом», а «Вильярреал» на следующий день примет «Осасуну».

Матч

Реал - Вильярреал - 1:1 (0:1)

Голы

Сориано Б. 45 (0:1 - пен.). Рамос 48 (1:1).

Состав

Реал: Касилья, Рамос, Марсело (Карвахаль, 43), Варан, Данило, Бэйл (Васкес, 72), Кроос, Родригес, Ковачич, Роналду, Бензема (Мората, 77)

Вильярреал: Асенхо, Мусаккио, Марио, Руис, Хосе Анхель, Черышев (Сориано Р., 64), дос Сантос (Н'Диай, 88), Сориано Б., Тригерос, Сансоне (Пато, 73), Кастильехо

Предупреждения:

Рамос, 45; Роналду, 70; Кроос, 75; Карвахаль, 90 - Хосе Анхель, 53

Судья:

Хосе Луис Гонсалес (Испания)

Место и дата

21 сентября 21:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция


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