«Реал» потерял первые очки в сезоне, сыграв вничью с «Вильярреалом»

Мадридский «Реал» не смог переиграть «Вильярреал» на «Сантьяго Бернабеу» в матче 5-го тура чемпионата Испании.

Российский вингер гостей Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте. Напомним, в прошлом сезоне Денис играл за «Реал».

В самой концовке первого тайма Серхио Рамос сыграл рукой в своей штрафной и арбитр назначил пенальти в ворота королевского клуба. Бруно Сориано реализовал 11-метровый в стиле Антонина Паненки, выполнив удар «черпаком» по центру ворот.

После перерыва «Реал» завладел территориальным преимуществом и Рамос исправился, выиграв верховую дуэль у защитников «Вильярреала». Однако большего подопечным Зинедина Зидана добиться не удалось.

24 сентября «Реал» сыграет на выезде с «Лас-Пальмасом», а «Вильярреал» на следующий день примет «Осасуну».



