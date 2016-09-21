«Реал» потерял первые очки в сезоне, сыграв вничью с «Вильярреалом»
Мадридский «Реал» не смог переиграть «Вильярреал» на «Сантьяго Бернабеу» в матче 5-го тура чемпионата Испании.
Российский вингер гостей Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте. Напомним, в прошлом сезоне Денис играл за «Реал».
В самой концовке первого тайма Серхио Рамос сыграл рукой в своей штрафной и арбитр назначил пенальти в ворота королевского клуба. Бруно Сориано реализовал 11-метровый в стиле Антонина Паненки, выполнив удар «черпаком» по центру ворот.
После перерыва «Реал» завладел территориальным преимуществом и Рамос исправился, выиграв верховую дуэль у защитников «Вильярреала». Однако большего подопечным Зинедина Зидана добиться не удалось.
#CVFNews | Crónica | 'Panenkazo' y punto de prestigio en el Bernabéu (1-1).— Villarreal CF (@VillarrealCF) 21 сентября 2016 г.
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24 сентября «Реал» сыграет на выезде с «Лас-Пальмасом», а «Вильярреал» на следующий день примет «Осасуну».
Матч
Реал - Вильярреал - 1:1 (0:1)
Голы
Сориано Б. 45 (0:1 - пен.). Рамос 48 (1:1).
Состав
Реал: Касилья, Рамос, Марсело (Карвахаль, 43), Варан, Данило, Бэйл (Васкес, 72), Кроос, Родригес, Ковачич, Роналду, Бензема (Мората, 77)
Вильярреал: Асенхо, Мусаккио, Марио, Руис, Хосе Анхель, Черышев (Сориано Р., 64), дос Сантос (Н'Диай, 88), Сориано Б., Тригерос, Сансоне (Пато, 73), Кастильехо
Предупреждения:
Рамос, 45; Роналду, 70; Кроос, 75; Карвахаль, 90 - Хосе Анхель, 53
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
21 сентября 21:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция