Примера. 5-й тур. «Севилья» обыграла «Бетис», «Сельта» одолела «Спортинг» и другие матчи
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Матч
Голы
A. 'Nano' Mesa 42 (0:1). Рамирес 45 (1:1). Эн-Насири 76 (2:1).
Состав
Малага: Камени, Льоренте, Коне, Росалес, Хуанпи, Кастро, Кузманович (Форналс, 84), Карлос (Торрес, 32), Камачо, Рамирес, Шарлес (Эн-Насири, 67)
Эйбар: Риесго, Дос Сантос, Лежён, Арбилья (Капа, 81), Жунка, Рико, Пелетейро (Педро Леон, 67), Инуи, Гонсалес, Эскаланте, A. 'Nano' Mesa (Энрих, 64)
Предупреждения:
Рамирес, 56; Камачо, 66 - Лежён, 29; Рико, 39; Эскаланте, 89; Дос Сантос, 90
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
20 сентября 21:00, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Меркадо 51 (1:0).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Мариано, Пареха, Меркадо, Васкес (Краневиттер, 77), Иборра (Сарабиа, 69), Н'Зонзи, Насри, Витоло, Вьетто (Фернандес, 87)
Бетис: Адан, Песселья, Дурмиси (Мусонда, 70), Гонсалес, Хоакин (Донк, 82), Пиччини, Петрос, Гутьеррес, Брашанац (Себальос, 61), Алегрия, Кастро
Предупреждения:
Васкес, 16; Насри, 32; Сарабиа, 78; Мариано, 85; Меркадо, 85 - Петрос, 2; Песселья, 11; Пиччини, 40; Гонсалес, 85
Судья:
Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Место и дата
20 сентября 23:00, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция
Матч
Реал - Вильярреал - 1:1 (0:1)
Голы
Сориано Б. 45 (0:1 - пен.). Рамос 48 (1:1).
Состав
Реал: Касилья, Рамос, Марсело (Карвахаль, 43), Варан, Данило, Бэйл (Васкес, 72), Кроос, Родригес, Ковачич, Роналду, Бензема (Мората, 77)
Вильярреал: Асенхо, Мусаккио, Марио, Руис, Хосе Анхель, Черышев (Сориано Р., 64), дос Сантос (Н'Диай, 88), Сориано Б., Тригерос, Сансоне (Пато, 73), Кастильехо
Предупреждения:
Рамос, 45; Роналду, 70; Кроос, 75; Карвахаль, 90 - Хосе Анхель, 53
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
21 сентября 21:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Мальо 66 (1:0). Чоп 80 (1:1 - пен.). Аспас 87 (2:1 - пен.).
Состав
Сельта: Альварес, Мальо, Гомес, Кабрал, Васс (Росси, 81), Ронкалья, Радойя, Систо (Диас М., 75), Эрнандес, Бонгонда, Аспас (Кастро, 90)
Спортинг: Куэльяр, Бабин, Лильо (Бургуи, 75), Аморебьета, Торрес, Лора, Альварес, Афиф (Лопес, 58), Вигуэра (Кастро, 76), Чоп, Родригес
Предупреждения:
Радойя, 78; Ронкалья, 79 - Аморебьета, 33; Вигуэра, 67; Касес, 86
Судья:
Марио Лопес Мелеро (Испания)
Место и дата
21 сентября 21:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция
Матч
Реал Сосьедад - Лас-Пальмас - 4:1 (3:0)2-й тайм
Голы
Виллиан 1 (1:0). Вела 22 (2:0). Сурутуса 35 (3:0). Виллиан 54 (4:0 - пен.). Тана 56 (4:1).
Состав
Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес И., Берчиче (Эрнандес, 32), Мартинес К., Ойарсабаль, Сурутуса (Каналес, 64), Ильярраменди, Прието, Навас, Виллиан (Орхильес, 79), Вела
Лас-Пальмас: Варас, Лемос, Симон, Кастельяно Д. (Лопеш, 57), Монторо, Боатенг, Тана (Виера, 60), Бигас (Артильес, 72), Меса, Эль Жар, Араухо
Предупреждения:
Мартинес И., 62 - Симон, 53; Араухо, 80
Удаления:
нет - Боатенг, 20
Судья:
Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)
Место и дата
21 сентября 23:00, Аноэта, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Гарсия 15 (0:1). Карсела-Гонсалес 44 (1:1). Лапорте 77 (1:2).
Состав
Гранада: Очоа, Тито, Силва Г., Фулкьер, Карсела-Гонсалес, Ангбан (Бога, 79), Агбо, Сампер (Ацили, 66), Перейра, Кравец (Понсе, 61), Буэно
Атлетик: Арризабалага, Сан Хосе, Лекуе, Эчейта, Балензиага, Лапорте, Беньят, Гарсия, Сусаета (Мерино, 61), Адурис (Итурраспе, 79), Муньяин (Уильямс, 61)
Предупреждения:
Фулкьер, 17 - нет
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
21 сентября 23:00, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция
Матч
Барселона - Атлетико - 1:1 (1:0)
Голы
Ракитич 41 (1:0). Корреа 61 (1:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Иньеста, Роберто, Ракитич, Маскерано, Бускетс (Гомеш, 51), Неймар, Суарес Л., Месси (Туран, 59)
Атлетико: Облак, Луис, Годин, Савич, Хуанфран, Карраско (Парти, 74), Сауль (Торрес, 60), Габи, Коке, Гамейро (Корреа, 60), Гризманн
Предупреждения:
Суарес Л., 83 - Коке, 54; Гризманн, 67; Парти, 81; Луис, 86
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
21 сентября 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
22 сентября 23:00, Месталья, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 сентября 21:00, Риасор, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 сентября 21:00, Эль Садар, Онлайн-трансляция