АЗ обыграл «Линден» в Кубке Голландии

Футболисты АЗ нанесли поражение клубу «Линден» в матче первого раунда Кубка Голландии.

Встреча, состоявшаяся в среду в Линдене, завершилась победой АЗ со счетом 4:1. Дубль в составе победителей оформил Ильясс Бель Хассани, а еще по голу забили Муамер Танкович и Роберт Мюрен.

Напомним, что АЗ является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы. Клуб из Санкт-Петербурга сыграет с АЗ в рамках второго тура 29 сентября в Санкт-Петербурге. Ответная игра состоится в Алкмаре 8 декабря.