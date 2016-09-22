АЗ обыграл «Линден» в Кубке Голландии
Футболисты
АЗ нанесли поражение клубу «Линден» в матче первого
раунда Кубка Голландии.
Встреча,
состоявшаяся в среду в Линдене, завершилась победой АЗ со счетом 4:1. Дубль в
составе победителей оформил Ильясс Бель Хассани, а еще по голу забили Муамер
Танкович и Роберт Мюрен.
Напомним,
что АЗ является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы. Клуб из
Санкт-Петербурга сыграет с АЗ в рамках второго тура 29 сентября в
Санкт-Петербурге. Ответная игра состоится в Алкмаре 8 декабря.
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