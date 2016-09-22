Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболСКА-Хабаровск1 : 0Спартак
ТеннисТипсаревич3:6, 5:7Южный
ФутболЕнисей2 : 1ЦСКА
ФутболФакел1 : 1 (3:5)Терек
ХоккейШвеция3 : 4 ОТСеверная Америка
ТеннисРублев6:3, 4:1Кукушкин
ФутболДинамо4 : 0Ростов
ФутболСпартак-Нальчик0 : 2Краснодар
ФутболХимки0 : 3Локомотив
ФутболБарселона1 : 1Атлетико
ХоккейКанада4 : 1Европа
ФутболТамбов- : -Зенит
ХоккейСалават Юлаев- : -Слован
ХоккейДинамо Москва- : -Торпедо
ФутболЧита- : -Рубин
ХоккейКуньлунь- : -Ак Барс
ФутболШинник- : -Крылья Советов
ХоккейРоссия- : -Финляндия
ХоккейЧехия- : -США
ХоккейЙокерит- : -ЦСКА
ХоккейСКА- : -Югра
ФутболТулуза- : -ПСЖ
ХоккейМеталлург- : -Медвешчак
ХоккейХК Сочи- : -Локомотив
ФутболБоруссия- : -Фрайбург
ФутболБетис- : -Малага

АЗ обыграл «Линден» в Кубке Голландии

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты АЗ нанесли поражение клубу «Линден» в матче первого раунда Кубка Голландии.

Встреча, состоявшаяся в среду в Линдене, завершилась победой АЗ со счетом 4:1. Дубль в составе победителей оформил Ильясс Бель Хассани, а еще по голу забили Муамер Танкович и Роберт Мюрен.

Напомним, что АЗ является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы. Клуб из Санкт-Петербурга сыграет с АЗ в рамках второго тура 29 сентября в Санкт-Петербурге. Ответная игра состоится в Алкмаре 8 декабря.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зальцбург» разгромил «Маннсдорф» в матче Кубка АвстрииФутболисты «Зальцбурга» разгромили «Маннсдорф» в матче 1/16 финала Кубка Австрии.«Маккаби» обыграл «Бней-Сахнин» в чемпионате ИзраиляФутболисты «Маккаби» из Тель-Авиа одержали выездную победу над клубом «Бней-Сахнин» в чемпионате Израиля.УЕФА наказал «Спартак» за нарушение регламента трансляций матчей Лиги ЕвропыСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) применил санкции к московскому клубу за нарушение регламента в рамках квалификации Лиги Европы 2016/17.Игорь Лебеденко: «Тереку» реально выйти в еврокубки. По составу мы не уступаем «Ростову», а он играет в Лиге чемпионовПолузащитник «Терека» Игорь Лебеденко считает, что команда может претендовать на еврокубки по итогам сезона.Дмитрий Аленичев: Когда я прощался с игроками «Спартака», Промес сидел с опущенной головойБывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, как тренерский штаб прощался с футболистами.Александр Бубнов: После матча с «Маккаби» «Зенит» может поймать куражФутбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч седьмого тура РФПЛ «Зенит» - «Рубин».Гари Линекер: «Манчестер Юнайтед» проиграл три матча за неделю. Такое такое достижение не покорилось бы даже ван ГалуЭкс-нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в трех последних матчах.Игорь Чугайнов: «Маккаби» почувствовал самоуверенность, что легко обыграет «Зенит», на том и погорелРоссийский тренер Игорь Чугайнов рассказал, как «Зениту» удалось обыграть «Маккаби» в Лиге Европы (4:3), уступая три мяча по ходу матча.Отсутствие резерва и разочаровавший Погба: что показал «МЮ» в РоттердамеОтсутствие резерва и разочаровавший Погба: что показал «МЮ» в Роттердаме«Евро-футбол.ру» пытается понять, почему за Погба заплатили колоссальную суммуВ судейском комитете РФС объяснили, почему судья матча «Маккаби» - «Зенит» верно назначил свободныйНиколай Левников прокомментировал резонансный эпизод из матча «Маккаби» - «Зенит».Зенитовец Жулиано вошел в символическую сборную первого тура группового этапа Лиги ЕвропыУЕФА составила символическую сборную игроков по итогам состоявшегося накануне первого тура группового этапа Лиги Европы.Александр Куртиян: «Маккаби» будто забил три мяча в пустые ворота, а потом «Зенит» появился на поле и стал отыгрыватьсяБывший игрок «Зенита» Александр Куртиян поделился впечатлениями от матча Лиги Европы против «Маккаби» (4:3).Сергей Дмитриев: Потеря Шатова и Дзюбы в матче с «Маккаби» была ощутимаБывший игрок «Зенита» Сергей Дмитриев поделился впечатлениями от матча Лиги Европы против «Маккаби» (4:3).Андре Виллаш-Боаш: Наш «Зенит»! Молодцы!Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поздравил команду с волевой победой над «Маккаби» (4:3).Стереть память – и пересмотреть. Самые яркие матчи наших команд в ЕвропеСтереть память – и пересмотреть. Самые яркие матчи наших команд в Европе«Маккаби» – «Зенит» и еще 10 матчей российских клубов в Еврокубках, которые хочется пересматривать, чтобы снова плакать от счастья.Дик Адвокат: Не согласен, что в «Фенербахче» плохой микроклиматГлавный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат после матча с «Зарей» в Лиге Европы (1:1) ответил на вопросы журналистов. Один из представителей СМИ сказал, что во время открытой тренировки было заметно, что не у всех футболистов хорошие отношения в команде.Егор Филипенко: Мы играли 77 минут, «Зенит» - 15Защитник «Маккаби» Егор Филипенко прокомментировал результат матча с «Зенитом» в рамках группового раунда Лиги Европы.Дик Адвокат: Не жалею, что не выпустил ван Перси в стартовом составеГлавный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился впечатлениями после матча с «Зарей» в Лиге Европы (1:1). Он заявил, что не жалеет о том, что оставил в запасе нападающего Робина ван Перси, выпустив его позже на замену.Фантастическая победа «Зенита», отыгравшегося с 0:3 за 900 секунд - что это? (опрос)Sovsport.ru предлагает вам высказать свое мнение по поводу вчерашнего «камбэка» «Зенита» в матче Лиги Европы против «Маккаби» (4:3).Йосси Бенаюн: Гол «Зенита» со свободного был шоком для «Маккаби»Полузащитник «Маккаби» Йосси Бенаюн поделился впечатлениями от матча Лиги Европы против «Зенита» (3:4).

Алкмар
Алкмаркалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение