Хасанби Биджиев: Первый гол «Краснодара» надломил нашу команду

Главный тренер клуба «Спартак-Нальчик» Хасанби Биджиев считает, что первый гол в ворота его команды от Краснодара в матче 1/16 финала Кубка России психологически надломил его подопечных.

«Первый тайм шел так, как мы и планировали – не давали сопернику развивать атаки, активно прессинговали и сами создавали моменты. А второй начался с грубой ошибки в середине поля и голом в наши ворота. После этого игра, к сожалению, поломалась», - приводит «Р-Спорт» слова Биджиева.

В среду футболисты «Краснодара» на выезде обыграли «Спартак-Нальчик» со счетом 2:0 и вышли в 1/8 финала Кубка России. Голы забили Ари и Рикардо Лаборде. В следующей стадии турнира «Краснодар» встретится с «Оренбургом».