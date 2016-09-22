Хасанби Биджиев: Первый гол «Краснодара» надломил нашу команду
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тренер клуба «Спартак-Нальчик» Хасанби Биджиев считает, что первый гол в ворота
его команды от Краснодара в матче 1/16 финала Кубка России психологически
надломил его подопечных.
«Первый тайм шел так, как мы и планировали – не давали сопернику
развивать атаки, активно прессинговали и сами создавали моменты. А второй
начался с грубой ошибки в середине поля и голом в наши ворота. После этого
игра, к сожалению, поломалась», - приводит «Р-Спорт» слова
Биджиева.
В среду футболисты «Краснодара» на выезде обыграли «Спартак-Нальчик» со счетом 2:0 и вышли в 1/8 финала Кубка России. Голы забили Ари и Рикардо Лаборде. В следующей стадии турнира «Краснодар» встретится с «Оренбургом».
Матч
Спартак-Нальчик - Краснодар - 0:2 (0:0)
Голы
Ари 48 (0:1). Лаборде 86 (0:2).
Состав
Спартак-Нальчик: Антипов, Мурачёв, Дашаев, Кузнецов, Соблиров, Дроздов, Ахриев (Войнов, 63), Мухаммад, Макоев, Каркаев (Крамаренко, 81), Гугуев
Краснодар: Синицын, Гогличидзе (Лаборде, 77), Мартынович, Татаев, Петров, Окриашвили, Фомин (Газинский, 61), Быстров, Моргунов (Жоаозиньо, 68), Торбинский, Ари
Предупреждения:
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
21 сентября 17:00, Спартак, Текстовая трансляция