Игорь Шалимов: После победы всегда легче восстанавливаться

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов назвал важной победу его команды в матче 1/16 финала Кубка России против клуба «Спартака-Нальчик» в плане результата, а также подготовки к предстоящим матчам чемпионата и Лиги Европы.

«Самое главное, что мы одержали победу и прошли дальше. Сегодня важен результат, потому что у нас много травм, и потому победа приносит еще большее удовлетворение. К тому же, после победы всегда легче восстанавливаться, что важно сейчас, когда мы играем через два дня на третий и через три на четвертый», - приводит «Р-Спорт» слова Шалимова.

В среду футболисты «Краснодара» на выезде обыграли «Спартак-Нальчик» со счетом 2:0 и вышли в 1/8 финала Кубка России. Голы забили Ари и Рикардо Лаборде. В следующей стадии турнира «Краснодар» встретится с «Оренбургом».