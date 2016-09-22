Игорь Шалимов: После победы всегда легче восстанавливаться
Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь
Шалимов назвал важной победу его команды в матче 1/16 финала Кубка России
против клуба «Спартака-Нальчик» в плане результата, а также подготовки к
предстоящим матчам чемпионата и Лиги Европы.
«Самое главное, что мы одержали победу и прошли дальше. Сегодня
важен результат, потому что у нас много травм, и потому победа приносит еще
большее удовлетворение. К тому же, после победы всегда легче восстанавливаться,
что важно сейчас, когда мы играем через два дня на третий и через три на
четвертый», - приводит «Р-Спорт» слова Шалимова.
В среду футболисты «Краснодара» на выезде обыграли «Спартак-Нальчик» со счетом 2:0 и вышли в 1/8 финала Кубка России. Голы забили Ари и Рикардо Лаборде. В следующей стадии турнира «Краснодар» встретится с «Оренбургом».
Матч
Спартак-Нальчик - Краснодар - 0:2 (0:0)
Голы
Ари 48 (0:1). Лаборде 86 (0:2).
Состав
Спартак-Нальчик: Антипов, Мурачёв, Дашаев, Кузнецов, Соблиров, Дроздов, Ахриев (Войнов, 63), Мухаммад, Макоев, Каркаев (Крамаренко, 81), Гугуев
Краснодар: Синицын, Гогличидзе (Лаборде, 77), Мартынович, Татаев, Петров, Окриашвили, Фомин (Газинский, 61), Быстров, Моргунов (Жоаозиньо, 68), Торбинский, Ари
Предупреждения:
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
21 сентября 17:00, Спартак, Текстовая трансляция