«Зальцбург» разгромил «Маннсдорф» в матче Кубка Австрии

Футболисты «Зальцбурга» разгромили «Маннсдорф» в матче 1/16 финала Кубка Австрии.

Встреча, прошедшая в среду на домашнем поле «Маннсдорфа», завершилась победой действующих обладателей трофея со счетом 7:1. Голы в составе «Зальцбурга» забили Марк Рзатковски, Асгер Сёренсен, Хи Чан Хвон, Штефан Лайнер и Райнхольд Ябо, а Мунас Даббур оформил дубль.

Напомним, что «Зальцбург» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы. 15 сентября в матче группового этапа Лиги Европы «Краснодар» победил в гостях «Зальцбург» со счетом 1:0. Вторая встреча команд пройдет на поле российского клуба 24 ноября.