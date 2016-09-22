«Зальцбург» разгромил «Маннсдорф» в матче Кубка Австрии
Футболисты
«Зальцбурга» разгромили «Маннсдорф» в матче 1/16 финала Кубка Австрии.
Встреча,
прошедшая в среду на домашнем поле «Маннсдорфа», завершилась победой
действующих обладателей трофея со счетом 7:1. Голы в составе «Зальцбурга»
забили Марк Рзатковски, Асгер Сёренсен, Хи Чан Хвон, Штефан Лайнер и Райнхольд
Ябо, а Мунас Даббур оформил дубль.
Напомним,
что «Зальцбург» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги
Европы. 15 сентября в матче группового этапа Лиги Европы «Краснодар» победил в
гостях «Зальцбург» со счетом 1:0. Вторая встреча команд пройдет на поле
российского клуба 24 ноября.
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