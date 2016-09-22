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«Тамбов» - «Зенит». Начало текстовой трансляции – 14:00 мск

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В четверг в матче 1/16 финала Кубка России по футболу сыграют «Тамбов» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Их матч пройдет в Тамбове на стадионе «Спартак» и начнется в 14:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что победитель этого матча в 1/8 финала сыграет с махачкалинским «Анжи», который днем ранее в гостях одолел «Мордовию» (2:1).

Матч

Тамбов - Зенит

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

22 сентября 14:00, Спартак, Текстовая трансляция

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