«Тамбов» - «Зенит». Начало текстовой трансляции – 14:00 мск
В
четверг в матче 1/16 финала Кубка России по футболу сыграют «Тамбов» и «Зенит»
из Санкт-Петербурга.
Их
матч пройдет в Тамбове на стадионе «Спартак» и начнется в 14:00 по московскому
времени. Sovsport.ru проведет текстовую
трансляцию матча.
Напомним, что победитель этого матча в 1/8 финала сыграет с махачкалинским «Анжи», который днем ранее в гостях одолел «Мордовию» (2:1).
Матч
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
22 сентября 14:00, Спартак, Текстовая трансляция
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