«Тамбов» - «Зенит». Начало текстовой трансляции – 14:00 мск

В четверг в матче 1/16 финала Кубка России по футболу сыграют «Тамбов» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Их матч пройдет в Тамбове на стадионе «Спартак» и начнется в 14:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что победитель этого матча в 1/8 финала сыграет с махачкалинским «Анжи», который днем ранее в гостях одолел «Мордовию» (2:1).