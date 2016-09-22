«Шинник» - «Крылья Советов». Начало текстовой трансляции – 18:30 мск

В четверг в матче 1/16 финала Кубка России по футболу сыграют ярославский «Шинник» и «Крылья Советов» из Самары.

Их матч пройдет в Ярославле и начнется в 18:30 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что победитель этого матча в 1/8 финала сыграет с московским «Локомотивом», который днем ранее в гостях одолел «Химки» (3:0).