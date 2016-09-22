Молодой игрок присоединился к составу FlipSid3 Tactics по CS:GO

Организация FlipSid3 Tactics объявила, что молодой и перспективный игрок Денис «electronic» Шарипов присоединился к составу по Counter-Strike: Global Offensive. Денис заменит Александра «Shara» Гордеева, который покинул коллектив.

«В этот день я покидаю коллектив FlipSid3. Жаль, что я не смог закрепиться в составе. Тем не менее, я не собираюсь бросать профессиональный CS:GO, более того, сейчас я получил сильную мотивацию и готов перенести весь свой опыт другой команде. Также я хочу сказать огромное спасибо организации FlipSid3 за все, что она сделала для меня» , — прокомментировал уход из команды Александр «Shara» Гордеев.



Комментарий Дениса «electronic» Шарипова: «Я очень рад, что присоединился к одной из топовых команд с лучшими игроками мира. Я сделаю вcё для нашей команды, чтобы вместе достичь наивысших целей в индустрии CS:GO!».



Денис «electronic» Шарипов начал киберспортивную карьеру в июне 2015 года, играя за команду Team Empire. В составе имперцев смог пробиться на LAN-квалификацию к ESL One Cologne 2016. После роспуска команды, играл в миксе NokSuKao.



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