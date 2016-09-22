Уэбер и Гецлаф не сыграют за Канаду в матче против сборной Европы

Защитник Ши Уэбер и нападающий Райан Гецлаф не сыграют за сборную Канады в матче Кубка мира против команды Европы. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок.

Вместо них сыграют Джейк Маззин и Клод Жиру. Напомним, что матч Канада - Европы состоится в ночь на четверг 03:00 по московскому времени.

После двух туров в группе А сборные Европы и Канады имели по четыре очка, досрочно пробившись в полуфинал турнира.