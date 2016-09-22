Уэбер и Гецлаф не сыграют за Канаду в матче против сборной Европы
Защитник
Ши Уэбер и нападающий Райан Гецлаф не сыграют за сборную Канады в матче Кубка
мира против команды Европы. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер
сборной Канады Майк Бэбкок.
Вместо
них сыграют Джейк Маззин и Клод Жиру. Напомним, что матч Канада - Европы
состоится в ночь на четверг 03:00 по московскому времени.
После двух туров в группе А сборные Европы и Канады имели по четыре очка, досрочно пробившись в полуфинал турнира.
Матч
Место и дата
22 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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