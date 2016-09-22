«Байер» не смог обыграть «Аугсбург»

Футболисты леверкузенского «Байера» сыграли вничью с «Аугсбургом» в матче четвертого тура чемпионата Германии.

Встреча, прошедшая в среду в Леверкузене, завершилась нулевой ничьей. При этом на 72-й минуте полузащитник хозяев Чарлес Арангис не смог реализовать пенальти.

Напомним, что «Байер» является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. 14 сентября «Байер» на своем поле в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл с ЦСКА вничью со счетом 2:2. Ответный матч в Москве состоится 22 ноября.