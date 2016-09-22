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«Байер» не смог обыграть «Аугсбург»

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты леверкузенского «Байера» сыграли вничью с «Аугсбургом» в матче четвертого тура чемпионата Германии.

Встреча, прошедшая в среду в Леверкузене, завершилась нулевой ничьей. При этом на 72-й минуте полузащитник хозяев Чарлес Арангис не смог реализовать пенальти.

Напомним, что «Байер» является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. 14 сентября «Байер» на своем поле в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл с ЦСКА вничью со счетом 2:2. Ответный матч в Москве состоится 22 ноября.

Матч

Байер - Аугсбург - 0:0

Состав

Байер: Лено, Та, Хенрихс, Венделль, Драгович, Бендер (Пойянпало, 76), Чалханоглу (Брандт, 66), Кампль, Арангис, Волланд, Эрнандес (Кисслинг, 65)

Аугсбург: Хитц, Гаувелёв, Верхаг, Стафилидис, Хинтереггер, Ку Чжа Чол (Макс, 46), Моравек (Алтынтоп, 83), Качар (Янкер, 85), Байер, Финнбогасон, Чжи Дон Вон

Незабитые пенальти

Арангис (Байер), 72

Предупреждения:

нет - Верхаг, 47; Гаувелёв, 70

Судья:

Йохен Дреес (Германия)

Место и дата

21 сентября 21:00, БайАрена, Онлайн-трансляция

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