«Байер» не смог обыграть «Аугсбург»
Футболисты
леверкузенского «Байера» сыграли вничью с «Аугсбургом» в матче четвертого тура
чемпионата Германии.
Встреча,
прошедшая в среду в Леверкузене, завершилась нулевой ничьей. При этом на 72-й
минуте полузащитник хозяев Чарлес Арангис не смог реализовать пенальти.
Напомним, что «Байер» является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. 14 сентября «Байер» на своем поле в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл с ЦСКА вничью со счетом 2:2. Ответный матч в Москве состоится 22 ноября.
Матч
Состав
Байер: Лено, Та, Хенрихс, Венделль, Драгович, Бендер (Пойянпало, 76), Чалханоглу (Брандт, 66), Кампль, Арангис, Волланд, Эрнандес (Кисслинг, 65)
Аугсбург: Хитц, Гаувелёв, Верхаг, Стафилидис, Хинтереггер, Ку Чжа Чол (Макс, 46), Моравек (Алтынтоп, 83), Качар (Янкер, 85), Байер, Финнбогасон, Чжи Дон Вон
Незабитые пенальти
Арангис (Байер), 72
Предупреждения:
нет - Верхаг, 47; Гаувелёв, 70
Судья:
Йохен Дреес (Германия)
Место и дата
21 сентября 21:00, БайАрена, Онлайн-трансляция