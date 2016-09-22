«Ювентус» дома разгромил «Кальяри»

Футболисты «Ювентуса» в домашнем матче пятого тура чемпионата Италии обыграли «Кальяри».

Встреча, прошедшая в среду в Турине на стадионе «Ювентус», завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. В их составе по голу забили Даниэле Ругани, Гонсало Игуаин и Дани Алвес, а еще один мяч защитник гостей Лука Чеппители забил в собственные ворота.

Таким образом, «Ювентус» набрал 12 очков и сохранил за собой первое место в турнирной таблице. У «Кальяри» осталось четыре очка. Этот клуб находится среди аутсайдеров.

В матчах следующего тура «Ювентус» 24 сентября в гостях сыграет с «Палермо», а «Кальяри» 26 сентября примет «Сампдорию».