Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболСКА-Хабаровск1 : 0Спартак
ТеннисТипсаревич3:6, 5:7Южный
ФутболЕнисей2 : 1ЦСКА
ФутболФакел1 : 1 (3:5)Терек
ХоккейШвеция3 : 3Северная Америка
ТеннисРублев6:3, 4:1Кукушкин
ФутболДинамо4 : 0Ростов
ФутболСпартак-Нальчик0 : 2Краснодар
ФутболХимки0 : 3Локомотив
ФутболБарселона1 : 1Атлетико
ХоккейКанада- : -Европа
ФутболТамбов- : -Зенит
ХоккейСалават Юлаев- : -Слован
ХоккейДинамо Москва- : -Торпедо
ФутболЧита- : -Рубин
ХоккейКуньлунь- : -Ак Барс
ФутболШинник- : -Крылья Советов
ХоккейРоссия- : -Финляндия
ХоккейЧехия- : -США
ХоккейЙокерит- : -ЦСКА
ХоккейСКА- : -Югра
ФутболТулуза- : -ПСЖ
ХоккейМеталлург- : -Медвешчак
ХоккейХК Сочи- : -Локомотив
ФутболБоруссия- : -Фрайбург
ФутболБетис- : -Малага

«Ювентус» дома разгромил «Кальяри»

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты «Ювентуса» в домашнем матче пятого тура чемпионата Италии обыграли «Кальяри».

Встреча, прошедшая в среду в Турине на стадионе «Ювентус», завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. В их составе по голу забили Даниэле Ругани, Гонсало Игуаин и Дани Алвес, а еще один мяч защитник гостей Лука Чеппители забил в собственные ворота.

Таким образом, «Ювентус» набрал 12 очков и сохранил за собой первое место в турнирной таблице. У «Кальяри» осталось четыре очка. Этот клуб находится среди аутсайдеров.

В матчах следующего тура «Ювентус» 24 сентября в гостях сыграет с «Палермо», а «Кальяри» 26 сентября примет «Сампдорию».

Матч

Ювентус - Кальяри - 4:0 (3:0)

Голы

Ругани 14 (1:0). Игуаин 34 (2:0). Алвес 39 (3:0). Чеппителли 84 (4:0 - автогол).

Состав

Ювентус: Буффон (Нето, 46), Кьеллини, Алвес, Ругани, Алекс, Бардзальи, Пьянич, Эрнанес, Лемина, Дибала (Пьяца, 72), Игуаин (Манджукич, 81)

Кальяри: Сторари, Биттанте, Алвеш, Мурру, Чеппителли, Гальвао (Тахцидис, 46), Барелла, Ди Дженнаро, Падоин, Сау (Мунари, 67), Боррьелло (Джанетти, 46)

Предупреждения:

Ругани, 65 - Ди Дженнаро, 13; Биттанте, 41; Мунари, 90

Судья:

Маурицио Мариани (Италия)

Место и дата

21 сентября 21:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Серия А. 5-й тур. «Ювентус» разгромил «Кальяри», «Рома» обыграла «Кротоне» и другие матчиРезультаты матчей пятого тура чемпионата Италии.«Милан» обыграл «Лацио» и вышел на третье место в таблице Серии АФутболисты «Милана» в матче 5-го тура чемпионата Италии обыграли на домашней арене «Лацио».Эвра получил травму колена и пропустит матч с «Кальяри»Защитник «Ювентуса» и сборной Франции Патрис Эвра пропустит ближайший матч туринского клуба в рамках Серии А с «Кальяри».«Милан» – «Лацио». Баштуш выйдет в стартовом составе гостейСтали известны стартовые составы «Милана» и «Лацио» на матч 5-го тура чемпионата Италии.Карло Анчелотти: «Интер» может стать главным сюрпризом нынешнего сезонаБывший наставник «Милана» Карло Анчелотти, который ныне возглавляет мюнхенскую «Баварию», высказался о командах чемпионата Италии, отметив миланский «Интер».90 минут славы. Что значит победа «Интера» над «Ювентусом»90 минут славы. Что значит победа «Интера» над «Ювентусом»В воскресенье в чемпионате Италии «Интер» сенсационно победил «Ювентус» - 2:1. Sovsport.ru прогнозирует, что ждет эти команды дальше.Массимилиано Аллегри: Поражение от «Интера» – не трагедия для «Ювентуса»Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды от миланского «Интера» в матче 4-го тура Серии А (1:2).Джанлуиджи Буффон: Поражение от «Интера»? Тут дело не в тактике, а в настроеКапитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал поражение своей команды от миланского «Интера» в матче 4-го тура Серии А.«Рома» проиграла «Фиорентине» и не смогла догнать «Наполи»«Рома» потерпела поражение от «Фиорентины» (0:1) в матче четвертого тура серии A на стадионе «Артемио Франки».Серия А. 4-й тур. «Интер» был сильнее «Ювентуса», «Фиорентина» победила «Ромц» и другие матчиРезультаты матчей 4-го тура чемпионата Италии.Перишич принес «Интеру» победу над «Ювентусом»«Интер» выиграл у «Ювентуса» (2:1) в матче четвертого тура серии A на стадионе «Джузеппе Меацца».«Интер» - «Ювентус». Как это былоВ воскресенье в матче четвертого тура чемпионата Италии миланский «Интер» сыграет с «Ювентусом» из Турина.«Удинезе» дома уступил «Кьево»Матч четвертого тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Кьево» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1.Руди Гарсия может заменить де Бура на посту главного тренера «Интера».Новым главным тренером «Интера» может стать Руди Гарсия. Об этом сообщают итальянские СМИ.Маурицио Сарри: В финансовом плане мы сильно отстаем от «Ювентуса», поэтому они доминируют в ИталииГлавный тренер «Наполи» Маурицио Сарри рассказал о причинах последних успехов «Ювентуса» в чемпионате Италии. Специалист считает, что все дело в финансовых возможностях.«Наполи» обыграл «Болонью» благодаря дублю МиликаМатч четвертого тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Болоньей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Наполи».«Лацио» дома обыграл «Пескару»Матч четвертого тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Пескарой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Лацио».Форвард «Кьево» Меджорини задержал преступника, напавшего на женщинуНападающий итальянского футбольного клуба «Кьево» Риккардо Меджорини помог женщине, на которую напал преступник.Кейсуке Хонда может перебраться в MLSЯпонский полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда может сменить команду в зимнее трансферное окно.Гол Бакки принес «Милану» победу над «Сампдорией»Футболисты «Милана» обыграли «Сампдорию» в стартовом матче четвертого тура чемпионата Италии.

Кальяри
Кальярикалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение