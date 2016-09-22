«Ювентус» дома разгромил «Кальяри»
Футболисты
«Ювентуса» в домашнем матче пятого тура чемпионата Италии обыграли «Кальяри».
Встреча,
прошедшая в среду в Турине на стадионе «Ювентус», завершилась победой хозяев
поля со счетом 4:0. В их составе по голу забили Даниэле Ругани, Гонсало Игуаин
и Дани Алвес, а еще один мяч защитник гостей Лука Чеппители забил в собственные
ворота.
Таким
образом, «Ювентус» набрал 12 очков и сохранил за собой первое место в турнирной
таблице. У «Кальяри» осталось четыре очка. Этот клуб находится среди
аутсайдеров.
В матчах следующего тура «Ювентус» 24 сентября в гостях сыграет с «Палермо», а «Кальяри» 26 сентября примет «Сампдорию».
Матч
Голы
Ругани 14 (1:0). Игуаин 34 (2:0). Алвес 39 (3:0). Чеппителли 84 (4:0 - автогол).
Состав
Ювентус: Буффон (Нето, 46), Кьеллини, Алвес, Ругани, Алекс, Бардзальи, Пьянич, Эрнанес, Лемина, Дибала (Пьяца, 72), Игуаин (Манджукич, 81)
Кальяри: Сторари, Биттанте, Алвеш, Мурру, Чеппителли, Гальвао (Тахцидис, 46), Барелла, Ди Дженнаро, Падоин, Сау (Мунари, 67), Боррьелло (Джанетти, 46)
Предупреждения:
Ругани, 65 - Ди Дженнаро, 13; Биттанте, 41; Мунари, 90
Судья:
Маурицио Мариани (Италия)
Место и дата
21 сентября 21:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция