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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Нортгемптон» в Кубке английской лиги

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты «Манчестер Юнайтед» вышли в четвертый раунд Кубка английской лиги. В среду «Манчестер Юнайтед» в гостях переиграл «Нортгемптон Таун».

Встреча, прошедшая в среду в Нортгептоне на стадионе «Сиксфилдс», завершилась победой гостей со счетом 3:1. В их составе по голу забили Майкл Кэррик, Андер Эррера и Маркус Рэшфорд. У хозяев ответный мяч провел Алекс Ревелл, реализовавший пенальти.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в четвертый раунд турнира, жеребьевка которого пройдет позже.

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