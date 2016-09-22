«Манчестер Юнайтед» обыграл «Нортгемптон» в Кубке английской лиги

Футболисты «Манчестер Юнайтед» вышли в четвертый раунд Кубка английской лиги. В среду «Манчестер Юнайтед» в гостях переиграл «Нортгемптон Таун».

Встреча, прошедшая в среду в Нортгептоне на стадионе «Сиксфилдс», завершилась победой гостей со счетом 3:1. В их составе по голу забили Майкл Кэррик, Андер Эррера и Маркус Рэшфорд. У хозяев ответный мяч провел Алекс Ревелл, реализовавший пенальти.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в четвертый раунд турнира, жеребьевка которого пройдет позже.