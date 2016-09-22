«Манчестер Юнайтед» обыграл «Нортгемптон» в Кубке английской лиги
Футболисты
«Манчестер Юнайтед» вышли в четвертый раунд Кубка английской лиги. В среду «Манчестер
Юнайтед» в гостях переиграл «Нортгемптон Таун».
Встреча,
прошедшая в среду в Нортгептоне на стадионе «Сиксфилдс», завершилась победой
гостей со счетом 3:1. В их составе по голу забили Майкл Кэррик, Андер Эррера и
Маркус Рэшфорд. У хозяев ответный мяч провел Алекс Ревелл, реализовавший
пенальти.
Таким
образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в четвертый раунд турнира, жеребьевка
которого пройдет позже.
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