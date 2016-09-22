«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико»

Футболисты «Барселоны» в домашнем матче пятого тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Атлетико» из Мадрида.

Встреча, прошедшая в среду в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом 1:1. В конце первого тайма отличился полузащитник хозяев Иван Ракитич. Гости восстановили равенство в середине второго тайма после удара Анхеля Корреа.

Таким образом, «Барселона» набрала 10 очков и осталась на третьем месте в турнирной таблице. У «Атлетико» теперь девять очков. Он идет следом за каталонским клубом.

В матчах следующего тура «Барселона» 24 сентября в гостях сыграет со «Спортингом», а «Атлетико» 25 сентября примет «Депортиво».