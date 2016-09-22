«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико»
Футболисты
«Барселоны» в домашнем матче пятого тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Атлетико»
из Мадрида.
Встреча,
прошедшая в среду в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом
1:1. В конце первого тайма отличился полузащитник хозяев Иван Ракитич. Гости восстановили
равенство в середине второго тайма после удара Анхеля Корреа.
Таким
образом, «Барселона» набрала 10 очков и осталась на третьем месте в турнирной
таблице. У «Атлетико» теперь девять очков. Он идет следом за каталонским
клубом.
В матчах следующего тура «Барселона» 24 сентября в гостях сыграет со «Спортингом», а «Атлетико» 25 сентября примет «Депортиво».
Матч
Барселона - Атлетико - 1:1 (1:0)
Голы
Ракитич 41 (1:0). Корреа 61 (1:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Иньеста, Роберто, Ракитич, Маскерано, Бускетс (Гомеш, 51), Неймар, Суарес Л., Месси (Туран, 59)
Атлетико: Облак, Луис, Годин, Савич, Хуанфран, Карраско (Парти, 74), Сауль (Торрес, 60), Габи, Коке, Гамейро (Корреа, 60), Гризманн
Предупреждения:
Суарес Л., 83 - Коке, 54; Гризманн, 67; Парти, 81; Луис, 86
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
21 сентября 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция