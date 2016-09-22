Сборная Швеции проиграла команде молодых звезд Северной Америки

Хоккеисты сборной Швеции в матче заключительного тура группового этапа розыгрыша Кубка мира уступили команде Северной Америки, составленной из игроков не старше 23 лет.

Встреча, прошедшая в среду в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась в овертайме со счетом 4:3.

В составе сборной молодых звезд Северной Америки по шайбе забросили Остин Мэттьюс, Винс Трочек, Джонни Годро и Натан Маккиннон.. У шведов по голу в активе Филипа Форсберга, Никласа Бекстрема и Патрик Берглунд.

Таким образом, сборная Швеции набрала пять очков и завершила групповой этап на первом месте в квартете В. У сборной Северной Америки стало четыре очка. Она пока идет второй.

Также в этой группе выступают сборные России (два очка) и Финляндии (ни одного очка). Они встретятся 22 сентября в 22:00 (мск) в заключительном матче группы. Сборная России для выхода в плей-офф нужно добиваться победы.