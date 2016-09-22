Сборная Швеции проиграла команде молодых звезд Северной Америки
Хоккеисты
сборной Швеции в матче заключительного тура группового этапа розыгрыша Кубка
мира уступили команде Северной Америки, составленной из игроков не старше 23
лет.
Встреча,
прошедшая в среду в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась в
овертайме со счетом 4:3.
В
составе сборной молодых звезд Северной Америки по шайбе забросили Остин Мэттьюс,
Винс Трочек, Джонни Годро и Натан Маккиннон.. У шведов по голу в активе Филипа
Форсберга, Никласа Бекстрема и Патрик Берглунд.
Таким
образом, сборная Швеции набрала пять очков и завершила групповой этап на первом
месте в квартете В. У сборной Северной Америки стало четыре очка. Она пока идет
второй.
Также в этой группе выступают сборные России (два очка) и Финляндии (ни одного очка). Они встретятся 22 сентября в 22:00 (мск) в заключительном матче группы. Сборная России для выхода в плей-офф нужно добиваться победы.
Матч
Швеция - Северная Америка - 3:4 О.Т. (2:3, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Мэттьюз (Райлли, Макдэвид), 0:30 (0:1). Трочек (Гостисбеер, Айкел), 1:35 (0:2). Форсберг (Бэкстрём, Хорнквист), 8:24 (1:2). Годро (Гостисбеер), 13:57 (1:3). Бэкстрём (Форсберг, Карлссон), 16:28 (2:3). Берглунд (Сёдерберг, Карлссон), 46:50 (3:3). Маккиннон (Гостисбеер, Годро), 64:11 (3:4).
Место и дата
21 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция