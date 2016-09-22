«Рома» забила 4 безответных мяча «Кротоне»
Футболисты
«Ромы» в домашнем матче пятого тура чемпионата Италии обыграли «Кротоне».
Встреча,
прошедшая в среду в Риме на стадионе «Олимпико», завершилась победой хозяев
поля со счетом 4:0. В их составе по голу забили Стефан Эль-Шаарави и Мохамед
Салах, а Эдин Джеко оформил дубль.
Таким
образом, «Рома» набрала 10 очков и вышла на четвертое место в турнирной
таблице. У «Кротоне» осталось одно очко. Этот клуб идет последним.
В матчах следующего тура «Рома» 25 сентября в гостях сыграет с «Торино», а «Кротоне» 26 сентября примет «Аталанту».
Матч
Голы
Эль-Шаарави 26 (1:0). Салах 37 (2:0). Джеко 48 (3:0). Джеко 57 (4:0).
Состав
Рома: Щесны, Бруно Перес, Манолас (Жуан, 72), Фацио, Паредес, Флоренци (Эмерсон, 80), Строотман, Салах (Итурбе, 67), Джеко, Эль-Шаарави, Тотти
Кротоне: Кордаз, Феррари, Сампиризи (Мартелла, 62), Чеккерини, Клайтон, Крисетиг, Сальцано, Роден (Налини, 46), Капецци, Фалькинели, Палладино (Стоян, 66)
Незабитые пенальти
Палладино (Кротоне), 60
Предупреждения:
нет - Налини, 50
Судья:
Кармин Руссо (Италия)
Место и дата
21 сентября 21:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция