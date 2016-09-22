«Рома» забила 4 безответных мяча «Кротоне»

Футболисты «Ромы» в домашнем матче пятого тура чемпионата Италии обыграли «Кротоне».

Встреча, прошедшая в среду в Риме на стадионе «Олимпико», завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. В их составе по голу забили Стефан Эль-Шаарави и Мохамед Салах, а Эдин Джеко оформил дубль.

Таким образом, «Рома» набрала 10 очков и вышла на четвертое место в турнирной таблице. У «Кротоне» осталось одно очко. Этот клуб идет последним.

В матчах следующего тура «Рома» 25 сентября в гостях сыграет с «Торино», а «Кротоне» 26 сентября примет «Аталанту».