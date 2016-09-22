«Манчестер Сити» прошел «Суонси» в Кубке английской лиги

Футболисты «Манчестер Сити» вышли в четвертый раунд Кубка английской лиги. В среду «Манчестер Сити» в гостях переиграл «Суонси Сити».

Встреча, прошедшая в среду в Суонси на стадионе «Либерти», завершилась победой гостей со счетом 2:1. В их составе по голу забили Гаэль Клиши и Алейкс Гарсия. У хозяев ответный мяч провел Гилфи Тор Сигурдссон.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в четвертый раунд турнира, жеребьевка которого пройдет позже.