«Манчестер Сити» прошел «Суонси» в Кубке английской лиги
Футболисты
«Манчестер Сити» вышли в четвертый раунд Кубка английской лиги. В среду «Манчестер
Сити» в гостях переиграл «Суонси Сити».
Встреча,
прошедшая в среду в Суонси на стадионе «Либерти», завершилась победой гостей со
счетом 2:1. В их составе по голу забили Гаэль Клиши и Алейкс Гарсия. У хозяев
ответный мяч провел Гилфи Тор Сигурдссон.
Таким
образом, «Манчестер Сити» вышел в четвертый раунд турнира, жеребьевка которого
пройдет позже.
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