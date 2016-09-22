«Тоттенхэм» забил 5 безответных мячей «Гиллингему» в Кубке английской лиги

Футболисты «Тоттенхэма» вышли в четвертый раунд Кубка английской лиги. В среду «Тоттенхэм» дома уверенно переиграл «Гиллингем».

Встреча, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Уайт Харт Лейн», завершилась победой хозяев поля со счетом 5:0. В их составе по голу забили Винсент Янссен, реализовавший пенальти, Джошуа Онома и Эрик Ламела, а Кристинан Эриксен оформил дубль.

Таким образом, «Тоттенхэм» вышел в четвертый раунд турнира, жеребьевка которого пройдет позже.