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«Тоттенхэм» забил 5 безответных мячей «Гиллингему» в Кубке английской лиги

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты «Тоттенхэма» вышли в четвертый раунд Кубка английской лиги. В среду «Тоттенхэм» дома уверенно переиграл «Гиллингем».

Встреча, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Уайт Харт Лейн», завершилась победой хозяев поля со счетом 5:0. В их составе по голу забили Винсент Янссен, реализовавший пенальти, Джошуа Онома и Эрик Ламела, а Кристинан Эриксен оформил дубль.

Таким образом, «Тоттенхэм» вышел в четвертый раунд турнира, жеребьевка которого пройдет позже.

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