«Тоттенхэм» забил 5 безответных мячей «Гиллингему» в Кубке английской лиги
Футболисты
«Тоттенхэма» вышли в четвертый раунд Кубка английской лиги. В среду «Тоттенхэм»
дома уверенно переиграл «Гиллингем».
Встреча,
прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Уайт Харт Лейн», завершилась победой хозяев
поля со счетом 5:0. В их составе по голу забили Винсент Янссен, реализовавший
пенальти, Джошуа Онома и Эрик Ламела, а Кристинан Эриксен оформил дубль.
Таким
образом, «Тоттенхэм» вышел в четвертый раунд турнира, жеребьевка которого
пройдет позже.
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