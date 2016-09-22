Эзекиэль Хенти: «Химки» были предельно мотивированы

Нападающий московского «Локомотива» Эзекиэль Хенти после победы своей команды над «Химками» в матче 1/16 финала Кубка России признался, что виктория далась нелегко.

«Игра получилась тяжелой. «Химки», как это часто происходит с командами из низших лиг, показали себя. Они были предельно мотивированы, и нам пришлось нелегко, чтобы доказать, что мы более классная команда из более серьезной лиги», - приводит «Р-Спорт» слова Хенти.

«Локомотив» в среду в матче 1/16 финала Кубка России в гостях обыграл представителя Футбольной национальной лиги «Химки» (3:0). До этого железнодорожники проиграли два матча подряд в чемпионате России – московскому «Спартаку» и «Уфе» - с одинаковым счетом 0:1.