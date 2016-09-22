Александр Коломейцев: Победа над «Химками» поможет «Локомотиву» психологически

Полузащитник московского «Локомотива» Александр Коломейцев считает, что победа над подмосковными «Химками» поможет его клубу после поражения в чемпионате страны от «Уфы».

«Победа над «Химками» не то, чтобы позволит забыть про поражение от «Уфы». Но в психологическом плане, конечно, поможет. Победы поднимают настроение в команде, у нас всегда в команде была хорошая атмосфера», - приводит «Р-Спорт» слова Коломейцева.

«Локомотив» в среду в матче 1/16 финала Кубка России в гостях обыграл представителя Футбольной национальной лиги «Химки» (3:0). До этого железнодорожники проиграли два матча подряд в чемпионате России – московскому «Спартаку» и «Уфе» - с одинаковым счетом 0:1.