Александр Коломейцев: Победа над «Химками» поможет «Локомотиву» психологически
Полузащитник
московского «Локомотива» Александр Коломейцев считает, что победа над
подмосковными «Химками» поможет его клубу после поражения в
чемпионате страны от «Уфы».
«Победа над «Химками» не то, чтобы позволит забыть про
поражение от «Уфы». Но в психологическом плане, конечно, поможет.
Победы поднимают настроение в команде, у нас всегда в команде была хорошая
атмосфера», - приводит «Р-Спорт» слова Коломейцева.
«Локомотив» в среду в матче 1/16 финала Кубка России в гостях обыграл представителя Футбольной национальной лиги «Химки» (3:0). До этого железнодорожники проиграли два матча подряд в чемпионате России – московскому «Спартаку» и «Уфе» - с одинаковым счетом 0:1.
Матч
Голы
Касаев 45 (0:1). Чернышов И. 53 (0:2 - автогол). Портнягин 64 (0:3).
Состав
Химки: Цицилин, Тюнин, Малания (Мостовой, 59), Шумских, Чернышов И., Губерац (Гащенков, 54), Заика, Казаев (Галешич, 68), Лапин, Петрусев, Сикорски
Локомотив: Абаев, Пейчинович, Янбаев, Михалик, Игнатьев, Самедов (Портнягин, 56), Н'Динга, Миранчук (Коломейцев, 46), Баринов, Касаев (Денисов И., 69), Хенти
Предупреждения:
Тюнин, 18; Казаев, 22; Лапин, 74; Чернышов И., 77 - Игнатьев, 87
Судья:
Василий Казарцев (Россия)
Место и дата
21 сентября 20:00, Родина, Текстовая трансляция