Игорь Портнягин: Поражения «Спартака» и ЦСКА показали серьезность Кубка России
Нападающий московского «Локомотива» Игорь Портнягин считает, что
поражения «Спартака» и ЦСКА в Кубке России показали, что это серьезный турнир, и
игроки железнодорожников знали об этом, выходя на матч против «Химок».
«Мы посмотрели матчи «Спартака» и ЦСКА в Кубке России,
естественно, и Юрий Павлович (Семин) сказал нам на установке, что хорошо, что
мы видели эти игры, что Кубок - это серьезно. Нельзя относиться к нему легко. Мы
настроились хорошо. Вышли, забили три гола, хотя могли и больше. Настроили ли
нас поражения «Спартака» и ЦСКА? После поражений были негативные
эмоции. Хотелось реабилитироваться перед болельщиками, мотивация и так была
достаточной», - приводит «Р-Спорт» слова Портнягина.
«Локомотив» в среду в матче 1/16 финала Кубка России в гостях обыграл представителя Футбольной национальной лиги «Химки» (3:0). До этого железнодорожники проиграли два матча подряд в чемпионате России – московскому «Спартаку» и «Уфе» - с одинаковым счетом 0:1.
Матч
Голы
Касаев 45 (0:1). Чернышов И. 53 (0:2 - автогол). Портнягин 64 (0:3).
Состав
Химки: Цицилин, Тюнин, Малания (Мостовой, 59), Шумских, Чернышов И., Губерац (Гащенков, 54), Заика, Казаев (Галешич, 68), Лапин, Петрусев, Сикорски
Локомотив: Абаев, Пейчинович, Янбаев, Михалик, Игнатьев, Самедов (Портнягин, 56), Н'Динга, Миранчук (Коломейцев, 46), Баринов, Касаев (Денисов И., 69), Хенти
Предупреждения:
Тюнин, 18; Казаев, 22; Лапин, 74; Чернышов И., 77 - Игнатьев, 87
Судья:
Василий Казарцев (Россия)
Место и дата
21 сентября 20:00, Родина, Текстовая трансляция