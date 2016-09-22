Игорь Портнягин: Поражения «Спартака» и ЦСКА показали серьезность Кубка России

Нападающий московского «Локомотива» Игорь Портнягин считает, что поражения «Спартака» и ЦСКА в Кубке России показали, что это серьезный турнир, и игроки железнодорожников знали об этом, выходя на матч против «Химок».

«Мы посмотрели матчи «Спартака» и ЦСКА в Кубке России, естественно, и Юрий Павлович (Семин) сказал нам на установке, что хорошо, что мы видели эти игры, что Кубок - это серьезно. Нельзя относиться к нему легко. Мы настроились хорошо. Вышли, забили три гола, хотя могли и больше. Настроили ли нас поражения «Спартака» и ЦСКА? После поражений были негативные эмоции. Хотелось реабилитироваться перед болельщиками, мотивация и так была достаточной», - приводит «Р-Спорт» слова Портнягина.

«Локомотив» в среду в матче 1/16 финала Кубка России в гостях обыграл представителя Футбольной национальной лиги «Химки» (3:0). До этого железнодорожники проиграли два матча подряд в чемпионате России – московскому «Спартаку» и «Уфе» - с одинаковым счетом 0:1.