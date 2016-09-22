«Маккаби» обыграл «Бней-Сахнин» в чемпионате Израиля
Футболисты «Маккаби» из Тель-Авиа одержали выездную победу над клубом «Бней-Сахнин»
в чемпионате Израиля.
Встреча, прошедшая в среду в Сахнине, завершилась со счетом 3:0 в пользу
тель-авивской команды. У «Маккаби» отличились Оскар Скарьоне, оформивший дубль
и Видар Кьяртанссон.
После этой победы «Маккаби» стал единоличным лидером чемпионата Израиля,
набрав 13 очков в пяти матчах.
Напомним, что «Маккаби» является соперником российского «Зенита» по
групповому этапу Лиги Европы.
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