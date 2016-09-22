«Маккаби» обыграл «Бней-Сахнин» в чемпионате Израиля

Футболисты «Маккаби» из Тель-Авиа одержали выездную победу над клубом «Бней-Сахнин» в чемпионате Израиля.

Встреча, прошедшая в среду в Сахнине, завершилась со счетом 3:0 в пользу тель-авивской команды. У «Маккаби» отличились Оскар Скарьоне, оформивший дубль и Видар Кьяртанссон.

После этой победы «Маккаби» стал единоличным лидером чемпионата Израиля, набрав 13 очков в пяти матчах.

Напомним, что «Маккаби» является соперником российского «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы.