Нэтан Маккиннон: Когда забил, то чувствовал, что мы уже прошли в полуфинал КМ

Нападающий сборной молодых звезд Северной Америки Нэтвн Маккиннон думал, что вывел свою команду в полуфинал Кубка мира, забросив шайбу в ворота команды Швеции в овертайме.

«Мой гол в овертайме? Я был уставшим в тот момент, но смог разобраться в ситуации. Когда забил, то чувствовал, что мы уже прошли в полуфинал, но потом мне всё объяснили. Наверное, не стоило так праздновать этот гол. Теперь мы надеемся на финнов, завтрашний день будет очень напряженным», - приводит «Р-Спорт» слова Маккинона.

Встреча между сборными Швеции и Северной Америки, прошедшая в среду в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась в овертайме со счетом 4:3.

В составе сборной молодых звезд Северной Америки по шайбе забросили Остин Мэттьюс, Винс Трочек, Джонни Годро и Нэтан Маккиннон. У шведов по голу в активе Филипа Форсберга, Никласа Бекстрема и Патрик Берглунд.

Таким образом, сборная Швеции набрала пять очков и завершила групповой этап на первом месте в квартете В. У сборной Северной Америки стало четыре очка. Она пока идет второй.

Также в этой группе выступают сборные России (два очка) и Финляндии (ни одного очка). Они встретятся 22 сентября в 22:00 (мск) в заключительном матче группы. Сборная России для выхода в плей-офф нужно добиваться победы.