Нэтан Маккиннон: Когда забил, то чувствовал, что мы уже прошли в полуфинал КМ
Нападающий сборной молодых звезд Северной Америки Нэтвн Маккиннон думал,
что вывел свою команду в полуфинал Кубка мира, забросив шайбу в ворота команды
Швеции в овертайме.
«Мой гол в овертайме? Я был уставшим в тот момент, но смог
разобраться в ситуации. Когда забил, то чувствовал, что мы уже прошли в
полуфинал, но потом мне всё объяснили. Наверное, не стоило так праздновать этот
гол. Теперь мы надеемся на финнов, завтрашний день будет очень
напряженным», - приводит «Р-Спорт» слова Маккинона.
Встреча
между сборными Швеции и Северной Америки, прошедшая в среду в Торонто на льду «Эйр
Канада-центра», завершилась в овертайме со счетом 4:3.
В
составе сборной молодых звезд Северной Америки по шайбе забросили Остин Мэттьюс,
Винс Трочек, Джонни Годро и Нэтан Маккиннон. У шведов по голу в активе Филипа
Форсберга, Никласа Бекстрема и Патрик Берглунд.
Таким
образом, сборная Швеции набрала пять очков и завершила групповой этап на первом
месте в квартете В. У сборной Северной Америки стало четыре очка. Она пока идет
второй.
Также в этой группе выступают сборные России (два очка) и Финляндии (ни одного очка). Они встретятся 22 сентября в 22:00 (мск) в заключительном матче группы. Сборная России для выхода в плей-офф нужно добиваться победы.
Матч
Швеция - Северная Америка - 3:4 О.Т. (2:3, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Мэттьюз (Райлли, Макдэвид), 0:30 (0:1). Трочек (Гостисбеер, Айкел), 1:35 (0:2). Форсберг (Бэкстрём, Хорнквист), 8:24 (1:2). Годро (Гостисбеер), 13:57 (1:3). Бэкстрём (Форсберг, Карлссон), 16:28 (2:3). Берглунд (Сёдерберг, Карлссон), 46:50 (3:3). Маккиннон (Гостисбеер, Годро), 64:11 (3:4).
Место и дата
21 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция