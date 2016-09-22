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Нэтан Маккиннон: Когда забил, то чувствовал, что мы уже прошли в полуфинал КМ

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий сборной молодых звезд Северной Америки Нэтвн Маккиннон думал, что вывел свою команду в полуфинал Кубка мира, забросив шайбу в ворота команды Швеции в овертайме.

«Мой гол в овертайме? Я был уставшим в тот момент, но смог разобраться в ситуации. Когда забил, то чувствовал, что мы уже прошли в полуфинал, но потом мне всё объяснили. Наверное, не стоило так праздновать этот гол. Теперь мы надеемся на финнов, завтрашний день будет очень напряженным», - приводит «Р-Спорт» слова Маккинона.

Встреча между сборными Швеции и Северной Америки, прошедшая в среду в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась в овертайме со счетом 4:3.

В составе сборной молодых звезд Северной Америки по шайбе забросили Остин Мэттьюс, Винс Трочек, Джонни Годро и Нэтан Маккиннон. У шведов по голу в активе Филипа Форсберга, Никласа Бекстрема и Патрик Берглунд.

Таким образом, сборная Швеции набрала пять очков и завершила групповой этап на первом месте в квартете В. У сборной Северной Америки стало четыре очка. Она пока идет второй.

Также в этой группе выступают сборные России (два очка) и Финляндии (ни одного очка). Они встретятся 22 сентября в 22:00 (мск) в заключительном матче группы. Сборная России для выхода в плей-офф нужно добиваться победы.

Матч

Швеция - Северная Америка - 3:4 О.Т. (2:3, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы:

Мэттьюз (Райлли, Макдэвид), 0:30 (0:1). Трочек (Гостисбеер, Айкел), 1:35 (0:2). Форсберг (Бэкстрём, Хорнквист), 8:24 (1:2). Годро (Гостисбеер), 13:57 (1:3). Бэкстрём (Форсберг, Карлссон), 16:28 (2:3). Берглунд (Сёдерберг, Карлссон), 46:50 (3:3). Маккиннон (Гостисбеер, Годро), 64:11 (3:4).

Место и дата

21 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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