Сборная Канады одержала третью победу на КМ, одолев команду Европы
Хоккеисты сборной Канады в матче заключительного тура группового этапа
розыгрыша Кубка мира нанесли поражение команде Европы.
Встреча, прошедшая в ночь на четверг по московскому времени в Торонто на
льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 4:1 в
пользу хозяев льда. В их составе по точному броску нанесли Сидни Кросби и Логан
Кутюр, а Джонатан Тэйвз оформил дубль. У команды Европы отличился Мариан Госса.
Таким
образом, сборная Канады набрала шесть очков и финишировала первой в группе А.
Команда Европы, набрав четыре очка, финишировала в этом квартете второй. В
полуфинале Кубка мира сборная Европы сыграет со шведами, а соперниками канадцев
станет сборная России или молодых звезд Северной Америки.
Напомним, что ранее на групповой стадии канадцы поступательно обыграли команды Чехии (6:0) и США (4:2), а сборная Европы переиграла команду США (3:0) и Чехии (3:2 ОТ).