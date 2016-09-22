Сборная Канады одержала третью победу на КМ, одолев команду Европы

Хоккеисты сборной Канады в матче заключительного тура группового этапа розыгрыша Кубка мира нанесли поражение команде Европы.

Встреча, прошедшая в ночь на четверг по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда. В их составе по точному броску нанесли Сидни Кросби и Логан Кутюр, а Джонатан Тэйвз оформил дубль. У команды Европы отличился Мариан Госса.

Таким образом, сборная Канады набрала шесть очков и финишировала первой в группе А. Команда Европы, набрав четыре очка, финишировала в этом квартете второй. В полуфинале Кубка мира сборная Европы сыграет со шведами, а соперниками канадцев станет сборная России или молодых звезд Северной Америки.

Напомним, что ранее на групповой стадии канадцы поступательно обыграли команды Чехии (6:0) и США (4:2), а сборная Европы переиграла команду США (3:0) и Чехии (3:2 ОТ).