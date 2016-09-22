«Енисей» – ЦСКА. По воротам армейцев нанесли 17 ударов

Вчера в матче 1/16 финала Кубка России ЦСКА в гостях уступил «Енисею» (1:2) и вылетел из розыгрыша.

По данным InStat, ЦСКА больше владел мячом – 59% времени против 41%, сделал больше передач – 555 (точность – 83%) против 343 (74%), совершил больше обводок – 31 (удачные – 48%) против 25 (56%). «Енисей» нанес больше ударов по воротам – 17 (6 в створ) против 13 (3). Команды выиграли равное количество единоборств – по 99.

Самым бьющим игроком матча стал Ломакин – 6 ударов (3 в створ). Он же стал лучшим игроком по острым передачам – 9 (точность – 44%). Наибольшее количество передач сделал Набабкин – 72 (точность – 87%). В единоборства чаще всех вступал Страндберг – 35 (выигранные – 31%). А лучшим в обводках стал Миланов – 12 (удачные – 50%).