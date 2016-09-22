«Енисей» – ЦСКА. По воротам армейцев нанесли 17 ударов
Вчера в матче 1/16 финала Кубка России ЦСКА в гостях уступил «Енисею» (1:2) и вылетел из розыгрыша.
По данным InStat, ЦСКА больше владел мячом – 59% времени против 41%, сделал больше передач – 555 (точность – 83%) против 343 (74%), совершил больше обводок – 31 (удачные – 48%) против 25 (56%). «Енисей» нанес больше ударов по воротам – 17 (6 в створ) против 13 (3). Команды выиграли равное количество единоборств – по 99.
Самым бьющим игроком матча стал Ломакин – 6 ударов (3 в створ). Он же стал лучшим игроком по острым передачам – 9 (точность – 44%). Наибольшее количество передач сделал Набабкин – 72 (точность – 87%). В единоборства чаще всех вступал Страндберг – 35 (выигранные – 31%). А лучшим в обводках стал Миланов – 12 (удачные – 50%).
Матч
Голы
Чернов 43 (1:0). Миланов 59 (1:1). Ломакин 83 (2:1).
Состав
Енисей: Опарин, Гультяев, Васильев, Чичерин, Чернов, Фатуллаев, Ломакин (Иванов, 86), Алиев, Ланин, Камеш, Малоян (Коротаев, 89)
ЦСКА: Чепчугов, Березуцкий А., Алибеков, Набабкин, Гордюшенко, Ионов, Натхо, Миланов, Хосонов, Страндберг, Чалов (Жамалетдинов, 76)
Предупреждения:
нет - Набабкин, 34
Судья:
Николай Волошин (Россия)
Место и дата
21 сентября 15:00, Центральный, Текстовая трансляция