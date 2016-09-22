Экс-защитник «Локомотива» Григорьев пройдет просмотр в «Калгари»

Дубль Эллисона принес волевую победу минскому «Динамо» над «Сибирью» Хоккеисты минского «Динамо» в овертайме переиграли «Сибирь» со счетом 5:4.

Американский легионер московского «Спартака» Райан Стоа, забросив шайбу в ворота ярославского «Локомотива», стал автором юбилейной шайбы в чемпионатах КХЛ.

Спартаковец Райан Стоа стал автором 30-тысячной шайбы чемпионатов КХЛ Американский легионер московского «Спартака» Райан Стоа, забросив шайбу в ворота ярославского «Локомотива», стал автором юбилейной шайбы в чемпионатах КХЛ.

Хоккеисты «Авангарда» взяли верх в гостевой встрече с рижским «Динамо» со счетом 2:1.

«Авангард» победил рижское «Динамо» в матче регулярно первенства Хоккеисты «Авангарда» взяли верх в гостевой встрече с рижским «Динамо» со счетом 2:1.

Хоккеисты «Йокерита» разгромили на своей площадке «Металлург» из Новокузнецка со счетом 5:1.

«Йокерит» разгромил новокузнецкий «Металлург» Хоккеисты «Йокерита» разгромили на своей площадке «Металлург» из Новокузнецка со счетом 5:1.

Хоккеисты «Автомобилиста» на своей площадке уступили «Северстали» со счетом 2:4.

«Автомобилист» дома уступил «Северстали» Хоккеисты «Автомобилиста» на своей площадке уступили «Северстали» со счетом 2:4.

«Трактор» одержал «сухую» победу над «Медвешчаком» Хоккеисты «Трактора» на своем льду переиграли хорватский «Медвешчак» со счетом 3:0.