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Экс-защитник «Локомотива» Григорьев пройдет просмотр в «Калгари»

Елена Корсунская
Источник:  ХК «Калгари Флэймз»Комментарии

Бывший защитник ярославского «Локомотива» Михаил Григорьев пройдет просмотр в клубе НХЛ «Калгари». Об этом сообщает официальный сайт канадского клуба.

25-летний хоккеист примет участие в тренировочном лагере «Калгари», который откроется сегодня.

В минувшем сезоне Григорьев провел 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 (1 шайба + 2 передачи) очка. Ранее защитник играл за такие клубы как «Торпедо», «Барыс», «Салават Юлаев». 

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