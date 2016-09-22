Сидни Кросби: Хоккеисты России и Канады будут волноваться перед очной встречей

Капитан сборной Канады Сидни Кросби рассказал, какие чувства будут испытывать хоккеисты России и Канады, если встретятся на стадии полуфинала Кубка мира.

- Это было бы великим противостоянием, где каждый игрок испытывал бы волнение перед матчем таких соперников. Мы знаем, против кого играем, - сказал Кросби. - Это будет большим вызовом для нас. Считаю, что каждый хотел бы увидеть такой матч.

В полуфинале канадцы сыграют или с россиянами, или с североамериканцами. В последний раз сборные Канады и России играли друг против друга перед Кубком мира в американском Питтсбурге. Со счетом 3:2 в овертайме победили канадцы.