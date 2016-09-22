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Месси получил травму и пропустит около трех недель

Елена Корсунская
Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Нападающий Барселоны» Лионель Месси получил травму паха в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1).

По информации источника, на восстановление футболиста уйдет не менее трех недель. На 55-й минуте матча Месси почувствовал дискомфорт и вскоре покинул поле. В сентябре у футболиста было похожее повреждение, но тогда восстановление прошло быстрее. 

В текущем сезоне 29-летний форвард провел за «Барселону» пять матчей в чемпионате Испании и забил четыре мяча. В связи с повреждением аргентинец пропустит матчи со «Спортингом» и «Сельтой» в чемпионате Испании, с менхенгладбахской «Боруссией» в Лиге чемпионов и не поможет сборной в отборочных играх ЧМ-2018 против Перу и Парагвая.

После пяти туров каталонцы занимают в Примере третье место, отставая на три очка от лидирующего «Реала».

Матч

Барселона - Атлетико - 1:1 (1:0)

Голы

Ракитич 41 (1:0). Корреа 61 (1:1).

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Иньеста, Роберто, Ракитич, Маскерано, Бускетс (Гомеш, 51), Неймар, Суарес Л., Месси (Туран, 59)

Атлетико: Облак, Луис, Годин, Савич, Хуанфран, Карраско (Парти, 74), Сауль (Торрес, 60), Габи, Коке, Гамейро (Корреа, 60), Гризманн

Предупреждения:

Суарес Л., 83 - Коке, 54; Гризманн, 67; Парти, 81; Луис, 86

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

21 сентября 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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