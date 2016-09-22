Месси получил травму и пропустит около трех недель
Нападающий Барселоны» Лионель Месси получил травму паха в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1).
По информации источника, на восстановление футболиста уйдет не менее трех недель. На 55-й минуте матча Месси почувствовал дискомфорт и вскоре покинул поле. В сентябре у футболиста было похожее повреждение, но тогда восстановление прошло быстрее.
В текущем сезоне 29-летний форвард провел за «Барселону» пять матчей в чемпионате Испании и забил четыре мяча. В связи с повреждением аргентинец пропустит матчи со «Спортингом» и «Сельтой» в чемпионате Испании, с менхенгладбахской «Боруссией» в Лиге чемпионов и не поможет сборной в отборочных играх ЧМ-2018 против Перу и Парагвая.
После пяти туров каталонцы занимают в Примере третье место, отставая на три очка от лидирующего «Реала».
Матч
Барселона - Атлетико - 1:1 (1:0)
Голы
Ракитич 41 (1:0). Корреа 61 (1:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Иньеста, Роберто, Ракитич, Маскерано, Бускетс (Гомеш, 51), Неймар, Суарес Л., Месси (Туран, 59)
Атлетико: Облак, Луис, Годин, Савич, Хуанфран, Карраско (Парти, 74), Сауль (Торрес, 60), Габи, Коке, Гамейро (Корреа, 60), Гризманн
Предупреждения:
Суарес Л., 83 - Коке, 54; Гризманн, 67; Парти, 81; Луис, 86
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
21 сентября 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция