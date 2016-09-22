Месси получил травму и пропустит около трех недель

Нападающий Барселоны» Лионель Месси получил травму паха в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1).

По информации источника, на восстановление футболиста уйдет не менее трех недель. На 55-й минуте матча Месси почувствовал дискомфорт и вскоре покинул поле. В сентябре у футболиста было похожее повреждение, но тогда восстановление прошло быстрее.

В текущем сезоне 29-летний форвард провел за «Барселону» пять матчей в чемпионате Испании и забил четыре мяча. В связи с повреждением аргентинец пропустит матчи со «Спортингом» и «Сельтой» в чемпионате Испании, с менхенгладбахской «Боруссией» в Лиге чемпионов и не поможет сборной в отборочных играх ЧМ-2018 против Перу и Парагвая.

После пяти туров каталонцы занимают в Примере третье место, отставая на три очка от лидирующего «Реала».