«Амкар» – «Крылья Советов». Онлайн
В матче восьмого тура чемпионата России «Амкар» сыграет с «Крыльями Советов» из Санкт-Петербурга.
Матч
Амкар - Крылья Советов - 0:0
Состав
Амкар: Селихов, Идову, Джикия, Зайцев, Занев, Милькович, Гол, Баланович (Комолов, 75), Огуде, Прокофьев (Костюков, 61), Бодул
Крылья Советов: Лория, Концедалов, Надсон, Ятченко, Цаллагов, Бато, Таранов, Молло, Ткачёв (Башкиров, 85), Мбакогу (Корниленко, 89), Паскуато
Предупреждения:
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
26 сентября 17:00, Звезда, Текстовая трансляция
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