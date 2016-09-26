Футболисты «Локомотива» посетили Центр детской гематологии
Футболисты столичного «Локомотива» Ведран Чорлука и Виталий Денисов, а также ветеран команды Дмитрий Сенников посетили Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, чтобы устроить праздник для маленьких пациентов.
- Хотел бы сказать о самом
Центре: мы приехали и увидели современное ухоженное медучреждение. Виден
уровень. Мы были счастливы участвовать в этом празднике. Дети проявили активный
интерес. Они хотят узнать обо всех видах спорта, им всё хочется попробовать.
Вплоть до того, что девочки пробуют играть в хоккей, хотят сильно щелкать
клюшкой по шайбе (улыбается). Мы желаем детям, чтобы ничто в этой жизни не
мешало им заниматься спортом, - приводит слова Денисова официальный сайт «Локомотива».
Помимо футболистов к детям пришли: фехтовальщица Софья
Великая, гимнастка Яна Батыршина, фигуристка Мария Бутырская и хоккеист Вадим
Хомицкий.