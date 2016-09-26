Набиуллин и Ткачук встретились с болельщиками «Рубина»
Футболисты «Рубина» Эльмир Набиуллин и Денис Ткачук встретились с болельщиками клуба на АЗС.
Казанские болельщики пообщались с футболистами в неформальной обстановке, а также получили от игроков билеты на ближайший матч с «Томью».
Матч
Голы
Жонатас 26 (1:0). Враньеш 49 (1:1). Камболов 79 (2:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Камболов, Бурлак, Бауэр, Самбрано, Набиуллин, Ткачук (Карадениз, 80), Сонг, Жонатас (Лестьенн, 46), Рочина (Гарсия, 27), Канунников
Томь: Солосин, Враньеш, Бордачёв, Дьяков, Тишкин, Жиров, Бикфалви, Комбаров (Ковальчук, 70), Дроппа (Касьян, 87), Пугин, Самодин (Баляйкин, 78)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
26 сентября 19:30, Центральный, Текстовая трансляция
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