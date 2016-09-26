«Рубин» проиграл «Томи» в матче молодежного первенства

В матче восьмого тура первенства России среди молодежных команд «Рубин» потерпел поражение в Казани от «Томи» со счетом 0:3.

В составе томской команды по разу отличились Павел Кудряшов, Дмитрий Сасин и Александр Соболев.

После восьми матчей первенства казанская команда расположилась на 12-й строчке, с десятью очками, а «Томь», имея на одно очко больше, занимает седьмое место в турнирной таблице.

В следующем туре «Рубин» отправится в Грозный, где проведет матч против «Терека, а подопечные Виктора Себелева примут на своем поле «Анжи».

Напомним, основные составы «Рубина» и «Томи» сыграют завтра, 26 сентября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.