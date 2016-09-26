«Рубин» проиграл «Томи» в матче молодежного первенства
В матче восьмого тура первенства России среди
молодежных команд «Рубин» потерпел поражение в Казани от «Томи» со счетом 0:3.
В составе томской команды по разу отличились Павел
Кудряшов, Дмитрий Сасин и Александр Соболев.
После восьми матчей первенства казанская команда расположилась
на 12-й строчке, с десятью очками, а «Томь», имея на одно очко больше, занимает
седьмое место в турнирной таблице.
В следующем туре «Рубин» отправится в Грозный, где проведет
матч против «Терека, а подопечные Виктора Себелева примут на своем поле «Анжи».
Напомним, основные составы «Рубина» и «Томи» сыграют завтра, 26 сентября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.
Матч
Рубин (мол) - Томь (мол) - 0:3 (0:0)
Место и дата
25 сентября 18:00, Рубин, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически