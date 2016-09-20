Маркус Гисдоль назначен главным тренером «Гамбурга»

Немецкий специалист Маркус Гисдоль возглавил «Гамбург», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 47-летнего немца рассчитан на один сезон.

Гисдоль в 25 лет закончил футбольную карьеру, чтобы стать тренером. Последним местом работы Маркуса был «Хофенхайм», из которого его уволили в октябре прошлого года.

Напомним, руководство «Гамбурга» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Бруно Лаббадиа в связи с неудачным стартом сезона-2016/17: в пяти матчах бундеслиги «Гамбург» набрал только одно очко и идет на 16-м месте в турнирной таблице.