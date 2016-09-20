Маркус Гисдоль назначен главным тренером «Гамбурга»
Немецкий
специалист Маркус Гисдоль возглавил «Гамбург», сообщает пресс-служба клуба.
Контракт 47-летнего немца рассчитан на один сезон.
Гисдоль в 25 лет закончил футбольную карьеру, чтобы стать тренером. Последним местом работы Маркуса был «Хофенхайм», из которого его уволили в октябре прошлого года.
Der Vorstand verpflichtet Trainer Markus #Gisdol: https://t.co/jMPYZcDrXC pic.twitter.com/E2ruZK7yX4— Hamburger SV (@HSV) 25 сентября 2016 г.
Напомним, руководство «Гамбурга» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Бруно Лаббадиа в связи с неудачным стартом сезона-2016/17: в пяти матчах бундеслиги «Гамбург» набрал только одно очко и идет на 16-м месте в турнирной таблице.
Матч
Голы
Киммих 89 (0:1).
Состав
Гамбург: Адлер, Спахич, Сакаи, Дуглас, Джуру, Мюллер, Холтби, Экдаль (Ласогга, 90), Юнг, Бауи (Костич, 67), Вуд (Грегорич, 84)
Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс (Боатенг, 52), Лам, Мартинес, Саншеш (Видаль, 61), Киммих, Алькантара, Левандовски, Мюллер, Коман (Рибери, 61)
Предупреждения:
Дуглас, 70; Грегорич, 90 - Мартинес, 65; Рибери, 73; Киммих, 83
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
24 сентября 16:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция