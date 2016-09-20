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Маркус Гисдоль назначен главным тренером «Гамбурга»

Александр Семкив
Источник:  ФК «Гамбург»Комментарии

Немецкий специалист Маркус Гисдоль возглавил «Гамбург», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 47-летнего немца рассчитан на один сезон.

Гисдоль в 25 лет закончил футбольную карьеру, чтобы стать тренером. Последним местом работы Маркуса был «Хофенхайм», из которого его уволили в октябре прошлого года.

Напомним, руководство «Гамбурга» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Бруно Лаббадиа в связи с неудачным стартом сезона-2016/17: в пяти матчах бундеслиги «Гамбург» набрал только одно очко и идет на 16-м месте в турнирной таблице.

Матч

Гамбург - Бавария - 0:1 (0:0)

Голы

Киммих 89 (0:1).

Состав

Гамбург: Адлер, Спахич, Сакаи, Дуглас, Джуру, Мюллер, Холтби, Экдаль (Ласогга, 90), Юнг, Бауи (Костич, 67), Вуд (Грегорич, 84)

Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс (Боатенг, 52), Лам, Мартинес, Саншеш (Видаль, 61), Киммих, Алькантара, Левандовски, Мюллер, Коман (Рибери, 61)

Предупреждения:

Дуглас, 70; Грегорич, 90 - Мартинес, 65; Рибери, 73; Киммих, 83

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

24 сентября 16:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция

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