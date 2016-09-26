Автомобиль Александра Шпрыгина сгорел под окнами его дома

Андрей Тихонов: Когда я играл в «Спартаке», у нас было чувство победителей, сейчас в России таких команд нет

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после победы над «Мордовией» (4:0) отметил, что российским командам не хватает чувства победителей, какой был у его «Спартака» в бытность игроком.