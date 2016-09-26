Автомобиль Александра Шпрыгина сгорел под окнами его дома
Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ)
Александр Шпрыгин сообщил о поджоге его автомобиля под окнами дома.
«Полчаса назад остался без авто! Работают эксперты. Предположительно поджог», - написал в твиттере Шпрыгин.
Пол часа назад остался без авто! Работают эксперты. Предположительно поджог. pic.twitter.com/o8Ziv6EupK— Александр Шпрыгин (@Shprygin) 25 сентября 2016 г.
Напомним, президент
Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин вчера был задержан
сотрудниками ОМОН на конференции РФС во время выборов президента организации.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически