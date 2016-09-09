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Аргентина разгромила Египет и вышла в ½ финала чемпионата мира по мини-футболу

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В четвертьфинальном поединке чемпионата мира по мини-футболу сборная Аргентины разгромила команду Египта, забив пять безответных мячей.

В полуфинале аргентинская сборная встретится с победителем противостояния Португалии и Азербайджана, который состоится 26 сентября в 02:00 мск.

Напомним, первой парой полуфиналистов стали сборные России и Ирана.

Российская сборная сыграет с Ираном за выход в финал 28 сентября в 03:00 по московскому времени, второй полуфинальный поединок начнется в это же время на следующий день. 

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