Аргентина разгромила Египет и вышла в ½ финала чемпионата мира по мини-футболу
В четвертьфинальном поединке чемпионата мира по
мини-футболу сборная Аргентины разгромила команду Египта, забив пять
безответных мячей.
В полуфинале аргентинская сборная встретится с
победителем противостояния Португалии и Азербайджана, который состоится 26
сентября в 02:00 мск.
Напомним, первой парой полуфиналистов стали сборные
России и Ирана.
Российская сборная сыграет с Ираном за выход в финал 28 сентября в 03:00 по московскому времени, второй полуфинальный поединок начнется в это же время на следующий день.
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