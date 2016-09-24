Мино Райола: Ибра обещал сломать мне ноги, если Погба не перейдет в МЮ
Известный футбольный агент Мино Райола рассказал об ультиматуме,
который поставил ему Златан Ибрагимович.
По словам Райолы швед угрожал ему сломать ноги, если
Погба перейдет не в «Манчестер Юнайтед», а в другой клуб.
- Златан позвонил мне и сказал: Не продавай Погба в
другой клуб или я сломаю тебе ноги, - приводит слова Райолы Goal.com.
Напомним, в минувшее летнее трансфертное окно
48-летний нидерландский агент привел сразу трех футболистов в стан «красных
дьяволов»: Златан Ибрагимович из «ПСЖ» (бесплатно), Генрих Мхитарян из дортмундской
«Боруссии» (26 миллионов евро) и Поль Погба перешел из «Ювентуса» за рекордные
105 миллионов евро.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически