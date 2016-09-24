Мино Райола: Ибра обещал сломать мне ноги, если Погба не перейдет в МЮ

Известный футбольный агент Мино Райола рассказал об ультиматуме, который поставил ему Златан Ибрагимович.

По словам Райолы швед угрожал ему сломать ноги, если Погба перейдет не в «Манчестер Юнайтед», а в другой клуб.

- Златан позвонил мне и сказал: Не продавай Погба в другой клуб или я сломаю тебе ноги, - приводит слова Райолы Goal.com.

Напомним, в минувшее летнее трансфертное окно 48-летний нидерландский агент привел сразу трех футболистов в стан «красных дьяволов»: Златан Ибрагимович из «ПСЖ» (бесплатно), Генрих Мхитарян из дортмундской «Боруссии» (26 миллионов евро) и Поль Погба перешел из «Ювентуса» за рекордные 105 миллионов евро.