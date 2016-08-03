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Шикарный гол Аршавина принес победу «Кайрату» в матче с «Актобе»

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В рамках 28-го тура чемпионата Казахстана «Кайрат» на выезде обыграл «Актобе» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 35-й минуте первого тайма забил Андрей Аршавин, послав мяч с угла штрафной в дальнюю девятку.

После 28-ми матчей чемпионата команда из Алма-Аты расположилась на втором месте, имея в активе 61 очков, а «Актобе» с 35-ю очками занимает шестую строчку турнирной таблицы.

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