Шикарный гол Аршавина принес победу «Кайрату» в матче с «Актобе»
В рамках 28-го тура чемпионата Казахстана «Кайрат» на
выезде обыграл «Актобе» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 35-й минуте первого тайма забил Андрей Аршавин, послав мяч с угла штрафной в дальнюю девятку.
После 28-ми матчей чемпионата команда из Алма-Аты
расположилась на втором месте, имея в активе 61 очков, а «Актобе» с 35-ю очками
занимает шестую строчку турнирной таблицы.
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