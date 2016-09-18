Даниил Квят: Бороться за очки и новый контракт проще, имея быструю машину
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что
бороться за очки и новый контракт было бы проще, имея конкурентоспособный
автомобиль.
«Когда у тебя в руках конкурентоспособная машина, то
бороться за очки и новый контракт гораздо проще. Я всегда пытаюсь найти
максимум, все предыдущие гонки я выкладывался, как мог, но только в Сингапуре
это принесло результат. Хочу, чтобы работодатели видели, что я работаю, что
выкладываюсь, стараюсь изо всех сил. Те, кто работает со мной, понимают, как
это - выступать в команде середины пелотона», - приводит слова Квята f1-world.
Напомним, после пятнадцати этапов «королевских гонок»
22-летний россиянин расположился на 14-м месте личного зачета, имея в активе 25
очков.
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