Даниил Квят: Бороться за очки и новый контракт проще, имея быструю машину

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что бороться за очки и новый контракт было бы проще, имея конкурентоспособный автомобиль.

«Когда у тебя в руках конкурентоспособная машина, то бороться за очки и новый контракт гораздо проще. Я всегда пытаюсь найти максимум, все предыдущие гонки я выкладывался, как мог, но только в Сингапуре это принесло результат. Хочу, чтобы работодатели видели, что я работаю, что выкладываюсь, стараюсь изо всех сил. Те, кто работает со мной, понимают, как это - выступать в команде середины пелотона», - приводит слова Квята f1-world.

Напомним, после пятнадцати этапов «королевских гонок» 22-летний россиянин расположился на 14-м месте личного зачета, имея в активе 25 очков.