Португалия обыграла Азербайджан и вышла в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу
В четвертьфинальном поединке чемпионата мира по мини-футболу сборная Португалии обыграла команду Азербайджана со счетом 3:2.
В
полуфинале португальская сборная встретится со сборной Аргентины.
Первой парой полуфиналистов стали сборные России и Ирана.
Российская сборная сыграет с Ираном за выход в финал 28 сентября в 03:00 по московскому времени, второй полуфинальный поединок начнется в это же время на следующий день.
Напомним, чемпионат мира по мини-футболу проходит в Колумбии, начиная с 11 сентября. Финальный поединок состоится 1 октября и начнется в 22:30 по московскому времени.
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