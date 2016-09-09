Португалия обыграла Азербайджан и вышла в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу

В четвертьфинальном поединке чемпионата мира по мини-футболу сборная Португалии обыграла команду Азербайджана со счетом 3:2.

В полуфинале португальская сборная встретится со сборной Аргентины.

Первой парой полуфиналистов стали сборные России и Ирана.

Российская сборная сыграет с Ираном за выход в финал 28 сентября в 03:00 по московскому времени, второй полуфинальный поединок начнется в это же время на следующий день.

Напомним, чемпионат мира по мини-футболу проходит в Колумбии, начиная с 11 сентября. Финальный поединок состоится 1 октября и начнется в 22:30 по московскому времени.