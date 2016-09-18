Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболЛуч-Энергия0 : 0Спартак-2
ФутболАмкар0 : 0Крылья Советов
ХоккейАк Барс3 : 5Динамо Минск
ФутболДинамо1 : 0Сибирь
ФутболАлавес3 : 1Гранада
ХоккейАвангард1 : 3Металлург
ФутболЗенит-21 : 1СКА-Хабаровск
ФутболРубин2 : 1Томь
ХоккейДинамо Москва4 : 3 ОТЛокомотив
ФутболБёрнли2 : 0Уотфорд
ФутболЦСКА (мол)- : -Тоттенхэм (мол)
ХоккейЦСКА- : -Куньлунь
ФутболЛестер Сити- : -Порту
ФутболСевилья- : -Лион
ФутболМонако- : -Байер
ХоккейАвангард- : -Металлург
ХоккейСКА- : -Адмирал
ФутболБоруссия- : -Реал
ФутболДинамо Загреб- : -Ювентус
ФутболЦСКА- : -Тоттенхэм
ХоккейКанада- : -Европа
ХоккейАк Барс- : -Йокерит
ФутболБешикташ- : -Динамо Киев
ФутболРостов- : -ПСВ
ФутболСелтик- : -Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)- : -ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва- : -Витязь
ФутболАтлетико- : -Бавария
ФутболАрсенал- : -Базель
ФутболБоруссия М- : -Барселона

Мэр Ниццы подарил папе Римскому футболку с автографом Балотелли

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози подарил папе Римскому Франциску футболку с автографом нападающего сборной Италии Марио Балотелли.

В нынешнем сезоне нападающий отметился четырьмя голами в двух сыгранных матчах.  

После семи туров чемпионата Франции «Ницца» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 17 очков.

Напомним, в последний день летнего трансферного окна 26-летний итальянец на правах свободного агента стал игроком «Ниццы».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Орье приговорен к двум месяцам тюремного заключения условноФранцузский защитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Серж Орье приговорен к двум месяцам тюремного заключения условно за насилие в отношении сотрудника полиции.«Челси» раздумывает над трансфером Ди МарииТренерский штаб «Челси» планирует усилить атакующую линию команды грядущей зимой. Об этом сообщает Don Balon.Балотелли может пропустить матч с «Краснодаром»Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр сообщил, что нападающий Марио Балотелли может пропустить матч группового раунда Лиги Европы с «Краснодаром».Лига 1. 7-й тур. «Сент-Этьен» - «Лилль», «Марсель» - «Нант» и другие матчиРезультаты матчей седьмого тура чемпионата Франции.«Монако» дома обыграл «Анже»Футболисты «Монако» нанесли поражение «Анже» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Франции.«Тулуза», обыграв «ПСЖ», обошла парижан в чемпионате ФранцииВ рамках седьмого тура чемпионата Франции «Тулуза» победила «ПСЖ» со счетом 2:0 и обошла парижан в турнирной таблице.Диего Коста отказался переходить в «ПСЖ»Тренерский штаб «ПСЖ» минувшим летом планировал укрепить атакующую линию команды. Об этом сообщает France Football.Радамель Фалькао: Спасибо болельщикам за поддержкуНападающий «Монако» Радамель Фалькао поблагодарил болельщиков за поддержку, после того, как получил травму головы в матче шестого тура чемпионата Франции с «Ниццей» (0:4).«ПСЖ» удержал часть зарплаты Ибрагимовича в счет долгаРуководство «ПСЖ» удержало 30% от последней зарплаты нападающего Златана Ибрагимовича в счет долга, сообщает L’Equipe.Сальваторе Боккетти: Балотелли вообще сумасшедшийЗащитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился мнением о нападающем «Ниццы» Марио Балотелли.Унаи Эмери – Хатему Бен Арфа: Ты не Месси и не можешь выигрывать матчи в одиночкуГлавный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери недоволен игрой полузащитника Хатема Бен-Арфа. Об этом сообщает издание L'Équipe.Марио Балотелли: Разгром «Монако»? Это только началоНападающий «Ниццы» Марио Балотелли прокомментировал победу с разгромным счетом над «Монако» (4:0) в рамках шестого тура чемпионата Франции, сообщает euro-football.ruТренер «Лиона»: Адебайор пил кофе с виски и курил сигару во время нашей встречиГлавный тренер «Лиона» Бруно Женезио рассказал о том, как прошла его встреча с тоголезским форвардом Эммануэлем Адебайором.Лига 1. 6-й тур. «Лион» разгромил «Монпелье», «Ницца» крупно победила «Монако» и другие матчиРезультаты матчей шестого тура чемпионата Франции.«ПСЖ» разгромил «Дижон» и вышел в лидеры чемпионата ФранцииВ рамках шестого тура чемпионата Франции «ПСЖ» на своем поле победил «Дижон», забив три безответных мяча.Пьер-Эмерик Обамеянг: «ПСЖ» поступил не правильно, обсудив мой трансфер с руководством «Боруссии»Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг подтвердил информацию о переговорах с «ПСЖ» минувшим летом.Эмери отказался заявить Бен Арфа на матч 6-го тура Лиги 1Атакующий полузащитник «ПСЖ» Бен Арфа не примет участия в матче шестого тура чемпионата Франции с «Дижоном», сообщает euro-football.ru.Лига 1. 5-й тур. «Монпелье» сыграл вничью с «Ниццей», «Марсель» и «Лион» голов не забили и другие матчиРезультаты матчей пятого тура чемпионата Франции.«Вест Бромвич» интересуется нападающим ЦСКА ТраореНападающий московского ЦСКА Ласина Траоре привлек внимание «Вест Бромвича». Об этом сообщают британские СМИ.«Барселона» готова отдать 60 миллионов евро за МаркиньосаИнтерес к защитнику «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньосу проявляет «Барселона». Об этом сообщают французские СМИ.

Cпецпредложение