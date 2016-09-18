Мэр Ниццы подарил папе Римскому футболку с автографом Балотелли
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози подарил папе Римскому Франциску футболку с автографом нападающего сборной Италии Марио Балотелли.
Reçu hier avec des familles victimes du 14/07, @cestrosi a offert au Pape (fan de foot) 1 maillot dédicacé par Balotelli pic.twitter.com/jQ0BkSFYmh— OGC Nice (@ogcnice) 25 сентября 2016 г.
В нынешнем сезоне нападающий отметился четырьмя голами в двух сыгранных матчах.
После
семи туров чемпионата Франции «Ницца» возглавляет турнирную таблицу, имея в
активе 17 очков.
Напомним,
в последний день летнего трансферного окна 26-летний итальянец на правах
свободного агента стал игроком «Ниццы».
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