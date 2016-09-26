Хенрик Лундквист: Поражение Швеции - это большое разочарование для всех нас
Голкипер
сборной Швеции Хенрик Лундквист прокомментировал поражение своей команды от
сборной Европы (2:3 ОТ) в матче полуфинала Кубка мира.
«Это большое разочарование для всех нас. У сборной
Европы мастеровитая команда, когда у них появляются возможности, они их
используют. Все видели, что разница между командами на этом турнире небольшая,
и исход матчей зависел от деталей. В целом считаю, что мы провели неплохой
турнир»,- приводит слова Лундквиста Р-Спорт.
Сборная Европы вышла в финал соревнования, где в серии до двух побед встретится со сборной Канады. Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.
Матч
Швеция - Европа - 2:3 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Бэкстрём (Строльман, Хорнквист), 22:31 (1:0). Габорик (Эрхофф, Копитар), 36:27 (1:1). Татар (Секера), 40:12 (1:2). Карлссон (Седин Х., Седин Д.), 55:28 (2:2). Татар (Зукарелло, Копитар), 63:43 (2:3).
Место и дата
25 сентября 20:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция