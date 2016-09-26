Хенрик Лундквист: Поражение Швеции - это большое разочарование для всех нас

Голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист прокомментировал поражение своей команды от сборной Европы (2:3 ОТ) в матче полуфинала Кубка мира.

«Это большое разочарование для всех нас. У сборной Европы мастеровитая команда, когда у них появляются возможности, они их используют. Все видели, что разница между командами на этом турнире небольшая, и исход матчей зависел от деталей. В целом считаю, что мы провели неплохой турнир»,- приводит слова Лундквиста Р-Спорт.

Сборная Европы вышла в финал соревнования, где в серии до двух побед встретится со сборной Канады. Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.