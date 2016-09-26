Анже Копитар: Я два года мечтал отомстить шведам за Сочи-2014

Словенский нападающий, капитан сборной Европы Анже Копитар прокомментировал победу своей команды над шведами (3:2 ОТ) в полуфинале Кубка мира по хоккею.

«Знаете, мы - словенцы так обидно проиграли шведам на Олимпиаде в Сочи (0:5 в четвертьфинале), что все эти два года я мечтал отомстить. Сегодня это наконец-то удалось. Каждый считал за обязанность написать, что у этой команды нет будущего и перспектив на Кубке мира. И где они сейчас? Понятно, что это было нелегко. Наш вратарь стоял на голове, чтобы вытащить нас в финал. И, кажется, ему придется встать на голову еще. Мы получаем удовольствие от каждой секунды на этом турнире», - приводит слова Копитара Р-Спорт.

Сборная Европы вышла в финал соревнования, где в серии до двух побед встретится со сборной Канады. Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.