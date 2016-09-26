Анже Копитар: Я два года мечтал отомстить шведам за Сочи-2014
Словенский
нападающий, капитан сборной Европы Анже Копитар прокомментировал победу своей
команды над шведами (3:2 ОТ) в полуфинале Кубка мира по хоккею.
«Знаете,
мы - словенцы так обидно проиграли шведам на Олимпиаде в Сочи (0:5 в
четвертьфинале), что все эти два года я мечтал отомстить. Сегодня это
наконец-то удалось. Каждый считал за обязанность написать, что у этой команды
нет будущего и перспектив на Кубке мира. И где они сейчас? Понятно, что это
было нелегко. Наш вратарь стоял на голове, чтобы вытащить нас в финал. И,
кажется, ему придется встать на голову еще. Мы получаем удовольствие от каждой
секунды на этом турнире», - приводит слова Копитара Р-Спорт.
Сборная Европы вышла в финал соревнования, где в серии до двух побед встретится со сборной Канады. Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.
Матч
Швеция - Европа - 2:3 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Бэкстрём (Строльман, Хорнквист), 22:31 (1:0). Габорик (Эрхофф, Копитар), 36:27 (1:1). Татар (Секера), 40:12 (1:2). Карлссон (Седин Х., Седин Д.), 55:28 (2:2). Татар (Зукарелло, Копитар), 63:43 (2:3).
Место и дата
25 сентября 20:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция