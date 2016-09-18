Ромен Грожан: Я прекрасно подготовлен к Гран-при Малайзии
Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Малайзии.
Сингапур и Малайзия - две самых тяжёлых гонки сезона.
Поскольку в предыдущей я не участвовал, то к предстоящему Гран -при я
подготовлен прекрасно.
- Погода в Малайзии непредсказуемая - на одной части трассы
может идти дождь, а на другой всё будет сухо. В прошлом году так и было. По
ходу второй квалификационной сессии я сказал команде, что начался дождь. «Нет
никакого дождя», - услышал я в ответ, хотя в этот момент уже с трудом удерживал
машину на трассе, пилотируя на грани. И вдруг кто-то из инженеров заметил
дождь: «Да, теперь и мы его видим». Так что в Малайзии погода может быть
переменчивой, но это тоже часть шоу, - сказал Грожан.
Напомним, после пятнадцати этапов «королевских гонок»
30-летний француз расположился на 13-й строчке личного зачета, имея в активе 28
очков.