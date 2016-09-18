Ромен Грожан: Я прекрасно подготовлен к Гран-при Малайзии

Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Малайзии.

Сингапур и Малайзия - две самых тяжёлых гонки сезона. Поскольку в предыдущей я не участвовал, то к предстоящему Гран -при я подготовлен прекрасно.

- Погода в Малайзии непредсказуемая - на одной части трассы может идти дождь, а на другой всё будет сухо. В прошлом году так и было. По ходу второй квалификационной сессии я сказал команде, что начался дождь. «Нет никакого дождя», - услышал я в ответ, хотя в этот момент уже с трудом удерживал машину на трассе, пилотируя на грани. И вдруг кто-то из инженеров заметил дождь: «Да, теперь и мы его видим». Так что в Малайзии погода может быть переменчивой, но это тоже часть шоу, - сказал Грожан.

Напомним, после пятнадцати этапов «королевских гонок» 30-летний француз расположился на 13-й строчке личного зачета, имея в активе 28 очков.