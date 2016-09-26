Легенда гольфа Арнольд Палмер скончался на 88-м году жизни

Семикратный победитель главных профессиональных турниров, американский гольфист Арнольд Палмер скончался в Пресвитерианской больнице в возрасте 87 лет.

Палмер, известный по прозвищу «Король гольфа» получивший популярность в начале 1960-х годов, 62 раза выигрывал этапы престижного турнира PGA Tour.

Легендарный гольфист снимался в кино, издал несколько книг о спорте, а также стал первым в истории гольфистом, который заработал миллион долларов.