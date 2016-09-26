Легенда гольфа Арнольд Палмер скончался на 88-м году жизни
Семикратный победитель главных профессиональных турниров, американский гольфист Арнольд Палмер скончался в Пресвитерианской больнице в возрасте 87 лет.
A tribute to The King: Arnold Palmer's influence on golf. #ArniesArmy pic.twitter.com/5l9byOuClm— USGA (@USGA) 26 сентября 2016 г.
Палмер,
известный по прозвищу «Король гольфа» получивший популярность в начале 1960-х годов,
62 раза выигрывал этапы престижного турнира PGA Tour.
Легендарный гольфист
снимался в кино, издал несколько книг о спорте, а также стал первым в истории
гольфистом, который заработал миллион долларов.
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