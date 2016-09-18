Льюис Хэмилтон: Издевательства из-за расизма в школе закалили меня
Британский
пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, как в школьные годы над ним
издевались одноклассники.
- Там, где я
вырос было очень много расизма. Надо мной издевались одноклассники и это
определенно закаляло меня. Мой папа всегда говорил: «Отвечай на трассе». Так
что с первого дня в автоспорте я так и поступаю, - приводит слова Хэмилтона F1i.
Напомним,
после пятнадцати этапов «королевских гонок» 31-летний британец расположился на
второй строчке личного зачета, имея в активе 265 очков. Его партнер по команде
Нико Росберг, имея на восемь очков больше возглавляет чемпионат.
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