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Льюис Хэмилтон: Издевательства из-за расизма в школе закалили меня

Александр Семкив
Источник:  F1i.comКомментарии

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, как в школьные годы над ним издевались одноклассники.

- Там, где я вырос было очень много расизма. Надо мной издевались одноклассники и это определенно закаляло меня. Мой папа всегда говорил: «Отвечай на трассе». Так что с первого дня в автоспорте я так и поступаю, - приводит слова Хэмилтона F1i.

Напомним, после пятнадцати этапов «королевских гонок» 31-летний британец расположился на второй строчке личного зачета, имея в активе 265 очков. Его партнер по команде Нико Росберг, имея на восемь очков больше возглавляет чемпионат.

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