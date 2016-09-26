Ральф Крюгер: Спасибо «Саутгемптону» за победу над «Вест Хэмом»
Главный тренер
хоккейной сборной Европы Ральф Крюгер после побкды над командой Швеции (3:2 ОТ) в матче полуфинала Кубка мира, поблагодарил «Саутгемптон» за победу над «Вест Хэмом».
Я хотел бы
поблагодарить НХЛ и профсоюз игроков за предоставленную мне возможность. А еще
я говорю спасибо «Саутгемптону». Парни закончили свою игру за 15 минут до
начала нашей, в раздевалке все смотрели наш матч (хоккейный человек Крюгер стал
директором футбольного клуба, а потом - председателем совета директоров). Мы
победили «Вэст Хэм» со счетом 3:0. Владелец команды и весь клуб всячески
поддерживают мое участие в Кубке мира, и я им очень благодарен.
Сборная Европы вышла в финал соревнования, где в серии до двух побед встретится со сборной Канады. Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.
Матч
Швеция - Европа - 2:3 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Бэкстрём (Строльман, Хорнквист), 22:31 (1:0). Габорик (Эрхофф, Копитар), 36:27 (1:1). Татар (Секера), 40:12 (1:2). Карлссон (Седин Х., Седин Д.), 55:28 (2:2). Татар (Зукарелло, Копитар), 63:43 (2:3).
Место и дата
25 сентября 20:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция