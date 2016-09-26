Главный тренер хоккейной сборной Европы Ральф Крюгер после побкды над командой Швеции (3:2 ОТ) в матче полуфинала Кубка мира, поблагодарил «Саутгемптон» за победу над «Вест Хэмом».

Я хотел бы поблагодарить НХЛ и профсоюз игроков за предоставленную мне возможность. А еще я говорю спасибо «Саутгемптону». Парни закончили свою игру за 15 минут до начала нашей, в раздевалке все смотрели наш матч (хоккейный человек Крюгер стал директором футбольного клуба, а потом - председателем совета директоров). Мы победили «Вэст Хэм» со счетом 3:0. Владелец команды и весь клуб всячески поддерживают мое участие в Кубке мира, и я им очень благодарен.

Сборная Европы вышла в финал соревнования, где в серии до двух побед встретится со сборной Канады. Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.