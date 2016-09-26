Мариан Госса: Татар сейчас чувствует себя золотым
Форвард сборной Европы Мариан Госса прокомментировал победу над командой Швеции (3:2 ОТ) в полуфинале Кубка мира по хоккею.
- Мариан, прокомментируйте
две шайбы Татара.
- Он сейчас
чувствует себя золотым, - смеется Госса. - Конечно, его гол в третьем периоде и
победный в овертайме оказались наиважнейшими. Томаш из тех игроков, которые
если забивают один раз, потом делают это дважды, трижды. Я очень за него рад.
- Какой он партнер?
- Этот
парень много вкалывает, старается создавать для себя голевые шансы. К тому же
он очень талантлив, у него прекрасный бросок и невозмутимая самоуверенность.
- Когда вы начали всерьез верить, что сможете выиграть Кубок мира?
- Думаю, этот момент настал после того, как мы победили сборную США, и наша самооценка сильно возросла. Вторая победа, против чехов, тоже помогла нам на пути к полуфиналу. Мы шаг за шагом шли к цели.
Сборная Европы вышла в финал соревнования, где в серии до двух побед встретится со сборной Канады. Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.
Матч
Швеция - Европа - 2:3 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Бэкстрём (Строльман, Хорнквист), 22:31 (1:0). Габорик (Эрхофф, Копитар), 36:27 (1:1). Татар (Секера), 40:12 (1:2). Карлссон (Седин Х., Седин Д.), 55:28 (2:2). Татар (Зукарелло, Копитар), 63:43 (2:3).
Место и дата
25 сентября 20:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция