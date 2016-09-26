Мариан Госса: Татар сейчас чувствует себя золотым

Форвард сборной Европы Мариан Госса прокомментировал победу над командой Швеции (3:2 ОТ) в полуфинале Кубка мира по хоккею.



- Мариан, прокомментируйте две шайбы Татара.

- Он сейчас чувствует себя золотым, - смеется Госса. - Конечно, его гол в третьем периоде и победный в овертайме оказались наиважнейшими. Томаш из тех игроков, которые если забивают один раз, потом делают это дважды, трижды. Я очень за него рад.

- Какой он партнер?

- Этот парень много вкалывает, старается создавать для себя голевые шансы. К тому же он очень талантлив, у него прекрасный бросок и невозмутимая самоуверенность.

- Когда вы начали всерьез верить, что сможете выиграть Кубок мира?

- Думаю, этот момент настал после того, как мы победили сборную США, и наша самооценка сильно возросла. Вторая победа, против чехов, тоже помогла нам на пути к полуфиналу. Мы шаг за шагом шли к цели.

Сборная Европы вышла в финал соревнования, где в серии до двух побед встретится со сборной Канады. Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.