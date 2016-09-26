Мариан Госса: Ральф Крюгер - прекрасный мотиватор
Форвард
сборной Европы Мариан Госса прокомментировал победу над командой Швеции (3:2 ОТ)
в полуфинале Кубка мира по хоккею.
- Есть ли у вас чувство
удовлетворения от победы? Ведь в сборную Европы не верил никто.
- Еще
какое! Мы очень рады, что прошли так далеко. Никто не верил, что мы сможем
оказаться в финале. Кажется, были ставки 33/1, что мы выиграем Кубок мира.
Поэтому мы прекрасно чувствуем себя на месте, которое заработали тяжелым трудом.
- В вашей команде много игроков из очень маленьких европейских
сборных, которые никогда не могли бы играть в финале международных соревнований
такого уровня. Насколько этот факт вас подгоняет, помогает идти вперед?
- Да,
далеко не многие из нас могли играть в финале серьезных турниров. Для ребят это
совершенно новый опыт. Каждый из нас ценит каждую минуту происходящего.
- Тренер Ральф Крюгер тоже несколько раз упоминал низкую
вероятность вашей победы. Это часть его программы?
- Наш тренер - прекрасный мотиватор. За последние несколько недель мы от него научились очень многому и полезному. Он знает как готовить команду к матчам, и результат налицо.
Сборная Европы вышла в финал соревнования, где в серии до двух побед встретится со сборной Канады. Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.
Матч
Швеция - Европа - 2:3 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Бэкстрём (Строльман, Хорнквист), 22:31 (1:0). Габорик (Эрхофф, Копитар), 36:27 (1:1). Татар (Секера), 40:12 (1:2). Карлссон (Седин Х., Седин Д.), 55:28 (2:2). Татар (Зукарелло, Копитар), 63:43 (2:3).
Место и дата
25 сентября 20:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция