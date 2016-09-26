Мариан Госса: Ральф Крюгер - прекрасный мотиватор

Форвард сборной Европы Мариан Госса прокомментировал победу над командой Швеции (3:2 ОТ) в полуфинале Кубка мира по хоккею.

- Есть ли у вас чувство удовлетворения от победы? Ведь в сборную Европы не верил никто.

- Еще какое! Мы очень рады, что прошли так далеко. Никто не верил, что мы сможем оказаться в финале. Кажется, были ставки 33/1, что мы выиграем Кубок мира. Поэтому мы прекрасно чувствуем себя на месте, которое заработали тяжелым трудом.

- В вашей команде много игроков из очень маленьких европейских сборных, которые никогда не могли бы играть в финале международных соревнований такого уровня. Насколько этот факт вас подгоняет, помогает идти вперед?

- Да, далеко не многие из нас могли играть в финале серьезных турниров. Для ребят это совершенно новый опыт. Каждый из нас ценит каждую минуту происходящего.

- Тренер Ральф Крюгер тоже несколько раз упоминал низкую вероятность вашей победы. Это часть его программы?

- Наш тренер - прекрасный мотиватор. За последние несколько недель мы от него научились очень многому и полезному. Он знает как готовить команду к матчам, и результат налицо.

Сборная Европы вышла в финал соревнования, где в серии до двух побед встретится со сборной Канады. Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.